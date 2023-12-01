Украина получит более 1 млрд долларов от Всемирного банка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Всемирного банка.

Как указано в документе, средства будут направлены на поддержку 29 программ социальной помощи "наиболее уязвимому населению Украины" в рамках проекта Investing in Social Protection for Inclusion, Resilience и Efficiency (INSPIRE).

Деньги планируют направить на поддержку сирот, детей, находящихся под опекой, социально не защищенных студентов, а также жертв катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и торговли людьми.

"Ожидается, что этот проект охватит почти 10 миллионов украинцев в момент наибольшей потребности. Это укрепит способность Правительства Украины оказывать социальную поддержку бедным и уязвимым слоям населения в критическое время, когда приближается зима и миллионам украинцев нужна дополнительная поддержка, чтобы оплатить счета и обогреть свои дома", - заявил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

Проект Всемирного банка

Напомним, в октябре Кабинет министров одобрил привлечение 500 млн долларов для реализации проекта "Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)".

По оценкам Минагрополитики потери сельского хозяйства Украины в результате войны могут составить около 40 млрд долларов.

Отметим, План быстрого реагирования ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) для Украины на 2023 год включает три основных направления, которые будут нуждаться в финансировании в размере 205 млн долларов.

Помощь Украине от Японии

7 октября Украина и Япония начали первый раунд переговоров о гарантиях безопасности. Восточноазиатское государство стало четвертым после США, Великобритании и Канады, начавшей соответствующие переговоры с Киевом.

Также Япония и Украина будут сотрудничать в вопросах восстановления и разминирования освобожденных от российской оккупации территориях.

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