Ночной удар баллистики по Киеву: фоторепортаж с места событий

Фото: последствия ракетной атаки по Киеву 13 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)

Последствия атаки по районам

Днепровский р-н

В Днепровском районе в результате вражеских обстрелов поврежден фасад многоэтажки, произошло возгорание балкона на 6 этаже. На момент прибытия пожарных подразделений во дворе дома пылало 8 автомобилей.

В общей сложности было спасено 17 человек, среди них 5 человек, которые не могли самостоятельно передвигаться, и 7 детей. Эвакуировано 25 человек.

Также повреждения получило здание детсада. Поврежден фасад здания, выбиты окна.

По информации полиции, пострадали 34 человека. 15 - госпитализирован. Предварительные диагнозы: колото-резаные раны и острая реакция на стресс.

На месте происшествия работает психологическая служба ГСЧС, также спасатели развернули передвижные "пункты несокрушимости".

По другому адресу в этом районе возник пожар в частном жилом доме, на площади 2 кв. м.

Фото: во время ночной атаки на столицу образовалась огромная воронка, поврежден водопровод (Виталий Носач, РБК-Украина)

Также из-за падения обломков на проспекте Алишера Навои поврежден водопровод. Начались перебои с водой, но их уже устранили.

Полиция предупреждает - движение транспорта перекрыто до улицы Петра Запорожца.

Дарницкий р-н

В Дарницком районе в результате вражеских обстрелов произошло возгорание жилого дома на площади 400 кв. м. Пожар ликвидирован.

Еще по двум адресам в Деснянском районе было обнаружено падение обломков на открытой территории.

Кроме того, есть падение обломков и в других районах столицы. Подразделения ГСЧС не привлекались, жертв и пострадавших нет.