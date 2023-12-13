Ночной удар баллистики по Киеву: фоторепортаж с места событий
Этой ночью российские войска ударили баллистическими ракетами по Киеву. ПВО удалось сбить все вражеские цели, но из-за падения обломков есть значительные разрушения в ряде районов, а число пострадавших достигло 53 человек.
Корреспондент РБК-Украина публикует фоторепортаж с места происшествия.
Последствия атаки по районам
Днепровский р-н
В Днепровском районе в результате вражеских обстрелов поврежден фасад многоэтажки, произошло возгорание балкона на 6 этаже. На момент прибытия пожарных подразделений во дворе дома пылало 8 автомобилей.
В общей сложности было спасено 17 человек, среди них 5 человек, которые не могли самостоятельно передвигаться, и 7 детей. Эвакуировано 25 человек.
Также повреждения получило здание детсада. Поврежден фасад здания, выбиты окна.
По информации полиции, пострадали 34 человека. 15 - госпитализирован. Предварительные диагнозы: колото-резаные раны и острая реакция на стресс.
На месте происшествия работает психологическая служба ГСЧС, также спасатели развернули передвижные "пункты несокрушимости".
По другому адресу в этом районе возник пожар в частном жилом доме, на площади 2 кв. м.
Фото: во время ночной атаки на столицу образовалась огромная воронка, поврежден водопровод (Виталий Носач, РБК-Украина)
Также из-за падения обломков на проспекте Алишера Навои поврежден водопровод. Начались перебои с водой, но их уже устранили.
Полиция предупреждает - движение транспорта перекрыто до улицы Петра Запорожца.
Дарницкий р-н
В Дарницком районе в результате вражеских обстрелов произошло возгорание жилого дома на площади 400 кв. м. Пожар ликвидирован.
Еще по двум адресам в Деснянском районе было обнаружено падение обломков на открытой территории.
Кроме того, есть падение обломков и в других районах столицы. Подразделения ГСЧС не привлекались, жертв и пострадавших нет.
Ракетная атака баллистики по Киеву
Напомним, что этой ночью около 03:00 в столице прогремели взрывы. Как стало известно - Россия наносит удар баллистическими ракетами. Враг выпустил 10 ракет (речь идет о ЗРК С-400 и "Искандер"). Все цели удалось сбить ПВО. Но есть много повреждений жилых домов, а также больницы. Известно о 53 пострадавших. 20 из них, в том числе двое детей, были госпитализированы. 33 пострадавшим медики оказали помощь на месте. В том числе и 6 детям.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.