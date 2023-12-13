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Ночной удар баллистики по Киеву: фоторепортаж с места событий

Киев, Среда 13 декабря 2023 08:21
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Ночной удар баллистики по Киеву: фоторепортаж с места событий Фото: с места падения обломков из-за ракетного удара по Киеву 13 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Виталий Носач

Этой ночью российские войска ударили баллистическими ракетами по Киеву. ПВО удалось сбить все вражеские цели, но из-за падения обломков есть значительные разрушения в ряде районов, а число пострадавших достигло 53 человек.

Корреспондент РБК-Украина публикует фоторепортаж с места происшествия.

Фото: последствия ракетной атаки по Киеву 13 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)

Последствия атаки по районам

Днепровский р-н

В Днепровском районе в результате вражеских обстрелов поврежден фасад многоэтажки, произошло возгорание балкона на 6 этаже. На момент прибытия пожарных подразделений во дворе дома пылало 8 автомобилей.

В общей сложности было спасено 17 человек, среди них 5 человек, которые не могли самостоятельно передвигаться, и 7 детей. Эвакуировано 25 человек.

Также повреждения получило здание детсада. Поврежден фасад здания, выбиты окна.

По информации полиции, пострадали 34 человека. 15 - госпитализирован. Предварительные диагнозы: колото-резаные раны и острая реакция на стресс.

На месте происшествия работает психологическая служба ГСЧС, также спасатели развернули передвижные "пункты несокрушимости".

По другому адресу в этом районе возник пожар в частном жилом доме, на площади 2 кв. м.

Фото: во время ночной атаки на столицу образовалась огромная воронка, поврежден водопровод (Виталий Носач, РБК-Украина)

Также из-за падения обломков на проспекте Алишера Навои поврежден водопровод. Начались перебои с водой, но их уже устранили.

Полиция предупреждает - движение транспорта перекрыто до улицы Петра Запорожца.

Дарницкий р-н

В Дарницком районе в результате вражеских обстрелов произошло возгорание жилого дома на площади 400 кв. м. Пожар ликвидирован.

Еще по двум адресам в Деснянском районе было обнаружено падение обломков на открытой территории.

Кроме того, есть падение обломков и в других районах столицы. Подразделения ГСЧС не привлекались, жертв и пострадавших нет.

Ракетная атака баллистики по Киеву

Напомним, что этой ночью около 03:00 в столице прогремели взрывы. Как стало известно - Россия наносит удар баллистическими ракетами. Враг выпустил 10 ракет (речь идет о ЗРК С-400 и "Искандер"). Все цели удалось сбить ПВО. Но есть много повреждений жилых домов, а также больницы. Известно о 53 пострадавших. 20 из них, в том числе двое детей, были госпитализированы. 33 пострадавшим медики оказали помощь на месте. В том числе и 6 детям.

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Ночной удар баллистики по Киеву: фоторепортаж с места событий
Ночной удар баллистики по Киеву: фоторепортаж с места событий
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