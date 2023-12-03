Япония внедрила новую программу для переселенцев из Украины: подробности

Японское правительство запустило новую программу поддержки иностранцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вооруженных конфликтов, но которые по каким-то причинам не отвечают критериям Японии на получение статуса беженца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK .

Сообщается, что теперь они по своим правам будут признаны приравненными к беженцам. Программа заработала с 1 декабря, как сообщается, в первую очередь, "для людей из Украины".

По желанию переселенцы, которые воспользуются новой программой, могут ходить на уроки японского языка, а также курсы по адаптации жизни в Японии. Иностранцы также будут иметь право на положенную по закону финансовую поддержку.

Как заявили в Агентстве иммиграционных служб, правительство Японии сделает все возможное, чтобы бесперебойно реализовывать программу и обеспечить соответствующую помощь тем, кто подпадает под критерии людей, покинувших свои дома из-за войны.

Помощь Украине от Японии

Япония с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывает Украине разнообразную гуманитрную помощь. Так, 7 октября Украина и Япония начали первый раунд переговоров о гарантиях безопасности. Восточноазиатское государство стало четвертым после США, Великобритании и Канады, начавшей соответствующие переговоры с Киевом.

Также Токио ввел дополнительные санкции против России после того, как страны-члены G7 договорились усилить меры по наказанию Москвы за развязанную войну против Украины.

Кроме того, 29 ноября украинские спасатели получили от японского правительства автомобили и спецоборудование для разминирования оккупированных территорий.