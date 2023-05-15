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Байден примет участие в саммите G7, и встретится с премьером Японии накануне

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Понедельник 15 мая 2023 07:58
Байден примет участие в саммите G7, и встретится с премьером Японии накануне Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден проведет переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Хиросиме 18 мая, в преддверии саммита стран "Большой семерки". Таким образом в Белом доме поставили точку в истории со слухами, что участие лидера США во встрече может быть отменно на фоне ситуации с повышением потолка госдолга.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Предстоящий визит Байдена в Японию станет его вторым с момента вступления в должность в 2021 году. Саммит "Большой семерки" пройдет с 19 по 21 мая (с пятниці по воскресенье).

Как ожидается, Байден и Кисида подтвердят силу альянса безопасности своих государств, обсудив ответ "на растущую напористость Китая в Индо-Тихоокеанском регионе" и войну России против Украины.

"Тесно работая вместе с Соединенными Штатами, мы убедительно продемонстрируем миру сильную волю G-7 защищать основанный на правилах международный порядок", - заявил главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции в Токио в понедельник.

Кроме того, они проведут трехстороннюю встречу с участием президента Южной Кореи Юн Сок Еля, который приглашен на саммит как гость, обсудив в кулуарах ракетные разработки КНДР и другие проблемы безопасности в регионе, пишет агентство, ссылаясь на высокопоставленного представителя японского правительства.

Напомним, несколько дней назад появилась информация, что президент США Байден может отменить поездку в Японию на саммит G7, если не добьется прогресса в переговорах с Конгрессом касательно повышения потолка госдолга.

Ранее сообщалось, что правительство США может исчерпать чрезвычайные меры из-за достижения потолка госдолга уже к 1 июня, что в итоге может привести к дефолту.

Также РБК-Украина писало, что Палата представителей США одобрила законопроект о повышении потолка государственного долга на 1,5 трлн долларов в обмен на резкое снижение бюджетных расходов.

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