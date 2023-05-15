Лидеры G7 ужесточат нефтяные и экспортные санкции против Кремля, - Reuters

Лидеры стран "Большой семерки" (G7) планируют ужесточить санкции в отношении России на саммите в Японии на этой неделе. Меры будут направлены на то, чтобы энергетические и экспортные ресурсы не помогали военным действия Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Новые меры, объявленные лидерами во время встреч 19-21 мая, будут направлены на уклонение от санкций с участием третьих стран, а также на подрыв будущего производства энергии в России и сдерживание торговли, поддерживающей российскую армию

Кроме того, официальные лица США также ожидают, что члены G7 согласятся скорректировать свой подход к санкциям, чтобы, по крайней мере, для определенных категорий товаров любой экспорт был автоматически запрещен, если они не включены в список разрешенных товаров.

Администрация Байдена ранее подталкивала союзников G7 к изменению подхода группы к санкциям, который сегодня позволяет продавать в Россию все товары, если они явно не занесены в черный список.

Это изменение может затруднить поиск брешей в санкционном режиме для Москвы.

Хотя союзники не согласились применять новый подход, официальные лица США ожидают, что в наиболее чувствительных для российских военных областях страны члены "Большой семерки" примут презумпцию запрета на экспорт, если только они не включены в специальный список.

Точные области, в которых будут применяться эти новые правила, все еще обсуждаются.

"Вы должны ожидать, что в нескольких областях, особенно в отношении оборонно-промышленной базы России, произойдут изменения в презумпции", - сказал анонимный американский чиновник.

Точная формулировка совместных заявлений лидеров G7 еще подлежит обсуждению и корректировке, прежде чем она будет обнародована во время саммита. В G7 входят США, Япония, Канада, Франция, Германия, Италия и Великобритания.

Действия лидеров G7 в отношении России происходят в то время, когда западные союзники Украины ищут новые способы ужесточить санкции в отношении России, от экспортного контроля до визовых ограничений и ограничения цен на нефть, которые оказали давление на президента России Владимира Путина, но не остановили в полной мере масштабное вторжение, которое началось более года назад.

Некоторые союзники США сопротивлялись идее запретить торговлю в целом, а затем ввести исключения для каждой категории.

Европейский Союз, например, имеет свой собственный подход и в настоящее время также ведет переговоры о своем 11-м пакете санкций после вторжения России в Украину, при этом основная часть сосредоточена на людях и странах, обходящих существующие торговые ограничения.

Ожидается, что Украина, поддерживаемая западным оружием и деньгами, в ближайшие недели начнет крупные контрнаступательные операции, чтобы попытаться отбить у российских войск свои восточные и южные территории

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе находился в Европе для встреч с папой Франциском, а также с лидерами Франции, Италии и Германии. Ожидается, что он обратится к лидерам G7 виртуально или лично во время их саммита в Хиросиме, сообщили официальные лица.

Бывший президент России Дмитрий Медведев заявил в прошлом месяце, что решение G7 запретить экспорт в страну заставит Москву расторгнуть сделку по черноморскому зерну, которая обеспечивает важный экспорт зерна из Украины. Ожидается, что продовольственная безопасность после войны также станет главной темой G7.