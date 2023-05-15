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Страны G7 на саммите объявят о новой экономической помощи Украине, - СМИ

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Понедельник 15 мая 2023 05:49
Страны G7 на саммите объявят о новой экономической помощи Украине, - СМИ Фото: страны G7 объявят об экономической помощи Украине (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Лидеры стран G7 на проходящем в Японии саммите планируют выдать отдельное заявление, в котором решительно осудят агрессию России и будут обещать предоставить Украине необходимую экономическую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

В проекте заявления лидеров G7, имеющихся в издании, агрессия России называется "вторжением и неоправданной и непровоцированной войной, попирающей Устав ООН". В заявлении также указывается на то, что агрессия привела к продовольственному и энергетическому кризисам в мире и нанесла значительный ущерб странам с уязвимой продовольственной и энергетической безопасностью.

Лидеры G7 планируют призвать Россию немедленно вывести все свои войска из Украины. В заявлении также отмечается, что использование российскими войсками ядерного или другого оружия массового поражения недопустимо.

По данным издания, в заявлении лидеров G7 также отмечается, что Украина нуждается в экономической помощи, и обещается обеспечить необходимую поддержку. Также отмечается, что "Большая семерка" обязуется оказать поддержку странам, также пострадавшим от войны, в том числе "Глобальному Югу".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступит на саммите G7 в онлайн-формате.

Также, по данным СМИ, Япония, как председательствующая в G7, хочет принять документ по ядерному разоружению и нераспространению ядерного оружия.

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