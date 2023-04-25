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Япония эвакуировала своих граждан из Судана

Фото: Япония эвакуировала граждан из Судана (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Япония эвакуировала своих граждан из Судана, где происходит государственный переворот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

По словам премьер-министра Японии Фумио Кишиды, из Судана были эвакуированы 45 граждан страны и их семьи. Самолет Сил самообороны Японии доставил их в Джибути, а остальные японцы были эвакуированы в рамках операций других правительств. К примеру, шесть граждан Японии выехали с помощью Франции.

В стране остается еще несколько граждан Японии, которые выразили желание эвакуироваться.

Напомним, 15 апреляв столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнули сражения между армией и силами быстрого реагирования. В первый день военного переворота было известно о 25 погибших.

Позже стало известно, что в Судане в результате боев военных и силовиков погибли около 270 человек , 2600 получили ранения.

Добавим, что через несколько дней вооруженные силы Судана заявили, что им удалось подавить попытку переворота в стране, однако военные действия будут продолжены.

Позже стало известно о договоренности о прекращении огня между армией страны и СШР.

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ЯпонияСудан