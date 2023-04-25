В Судане договорились о временном прекращении огня, - Госдеп США
В Судане вводится трехдневная остановка огня
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает РБК-Украина со ссылкой на NBC .
Согласно его заявлению, армия Судана и Силы быстрого реагирования договорились о прекращении огня с полуночи понедельника.
"Чтобы поддержать крепкое прекращение боевых действий, Соединенные Штаты будут координировать свои действия с региональными и международными партнерами, а также суданскими заинтересованными сторонами, чтобы помочь в создании комитета по надзору за переговорами, заключением и реализацией окончательного прекращения боевых действий", - сказал Блинкен.
СШР подтвердили свое согласие на прекращение огня и заявили, что поддерживают суданский народ и "стремятся реализовать его законные стремления к свободе, справедливости, демократии и верховенству закона".
"Мы подтверждаем нашу преданность в период объявленного перемирия полному прекращению огня и предостерегаем от продолжающихся нарушений второй стороной в несоблюдении перемирия", - говорится в заявлении группировки.
Напомним, 15 апреляв столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования. В первый день военного переворота было известно о 25 погибших .
Позже стало известно, что в Судане в результате боев военных и силовиков погибли около 270 человек , 2600 получили ранения.
Через несколько дней вооруженные силы Судана заявили, что им удалось подавить попытку переворота в стране, однако военные действия будут продолжаться.
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