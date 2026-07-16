Более 90% отсрочок продлят автоматически: новые правила для украинцев

В Украине началось автоматическое продление отсрочок от мобилизации. Если основание для отсрочки остается в силе и подтверждается государственными реестрами, большинству военнообязанных не нужно подавать новые заявления или обращаться в государственные учреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Главное: Автоматический процесс: Более 90% отсрочок от мобилизации теперь будут продолжаться автоматически на основании данных из государственных реестров.

Более 90% отсрочок от мобилизации теперь будут продолжаться автоматически на основании данных из государственных реестров. Для кого это работает: Автоматическая проверка и продление осуществляется для 22 категорий военнообязанных, а обновленный термин отобразится в приложении "Резерв+".

Автоматическая проверка и продление осуществляется для 22 категорий военнообязанных, а обновленный термин отобразится в приложении "Резерв+". Почему может возникнуть сбой: Автоматическое обновление может не сработать для многодетных родителей, опекунов или тех, кто имеет родителей с инвалидностью, из-за ошибки в реестрах.

Автоматическое обновление может не сработать для многодетных родителей, опекунов или тех, кто имеет родителей с инвалидностью, из-за ошибки в реестрах. Куда обращаться в случае ошибки: Если отсрочка не была продлена автоматически, нужно обращаться в любой ЦНАП, а не в ТЦК и СП - туда бумажные заявления на продление больше не подаются.

В ведомстве отметили, что более 90% действующих отсрочок могут быть продлены автоматически.

Отсрочка продолжается до истечения срока мобилизации, определенного указом президента Украины, но не дольше, чем сохраняется законное основание для ее предоставления.

Автоматическое продолжение работает независимо от того, оформлял ли человек отсрочку через приложение "Резерв+" или в ЦНАПе. При этом само приложение не продолжает отсрочку, а лишь отображает актуальные данные из государственного реестра.

Кому автоматически продолжат отсрочку

В Минобороны сообщили, что автоматическая проверка данных осуществляется для 22 категорий граждан.

Если информация в государственных регистрах является полной и актуальной, срок отсрочки обновится автоматически.

Пользователи "Резерв+" получат уведомление, а новый срок действия отсрочки можно будет просмотреть в электронном военно-учетном документе.

В Минобороны обратили внимание, что в документе может быть указана не конкретная дата, а формулировка "до завершения мобилизации". Это означает, что отсрочка будет действовать до истечения срока мобилизации. Если его продолжат и основание для отсрочки останется в силе, оно также продлится автоматически.

Почему отсрочку могут не продлить

В некоторых случаях автоматическое продление может не сработать из-за отсутствия или некорректности информации в государственных реестрах.

Чаще это касается:

людей, имеющих родителей с инвалидностью I или II группы;

лиц, ухаживающих за тяжелобольными членами семьи;

родителей троих и более детей;

родителей детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

В министерстве подчеркивают, что это не означает утрату права на отсрочку. В большинстве случаев достаточно обновить информацию в государственных реестрах.

Для автоматического продления важно, чтобы без ошибок были внесены данные о составе семьи, налоговых номерах, сведениях об инвалидности, а для многодетных родителей также отсутствовала задолженность по уплате алиментов, превышающая сумму платежей за три месяца.

Что делать, если отсрочку не продлили

Если автоматическое продление не произошло , необходимо обратиться в любой удобный ЦНАП и подать необходимые документы.

В Минобороны напомнили, что заявления на оформление или продление отсрочки больше не подаются в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) .

Также в ведомстве пояснили, что автоматическое продление отсрочки и оформление новой отсрочки онлайн - это разные услуги. В настоящее время через приложение "Резерв+" можно оформить новую отсрочку для 11 категорий граждан:

люди с инвалидностью;

временно непригодны к военной службе;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

люди, имеющие жену или мужа с инвалидностью I или II группы;

люди, имеющие отца или мать с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужчины военнослужащих, имеющих ребенка;

родители троих и более детей;

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

студенты и аспиранты;

работники заведений высшего и профессионального образования.

Список таких категорий планируют постепенно расширять.