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Мобилизация или контракт. В ТЦК назвали главные отличия и преимущества

09:00 15.07.2026 Ср
3 мин
Выплаты для контрактников и мобилизованных одинаковы
aimg Иван Носальский
Мобилизация или контракт. В ТЦК назвали главные отличия и преимущества Иллюстративное фото: украинцам рассказали особенности мобилизации и контракта (Getty Images)
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В Украине действуют два основных способа вступить в ряды Вооруженных сил во время войны - мобилизация и служба по контракту. Оба варианта имеют свои особенности, требования и условия прохождения службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский областной ТЦК в Facebook.

Главные особенности военной службы по контракту

Военная служба по контракту позволяет гражданам самостоятельно выбрать конкретное подразделение и должность, соответствующую их навыкам и интересам. Подписать контракт можно без предварительного посещения территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Сроки действия контрактов различаются в зависимости от условий:

  • стандартные контракты заключаются на срок от 1 до 5 лет (для пилотов военной авиации – до 10 лет);
  • действуют новые контракты с четкими сроками службы от 10 до 24 месяцев (пехотно-штурмовой, боевой и базовый);
  • для лиц, уволенных с военной службы во время действия военного положения, контракт может быть подписан на 6 месяцев;
  • с 2025 года действует "Контракт 18-24", позволяющий присоединиться к ВСУ молодежи в возрасте от 18 до 25 лет, не подлежащей призыву по мобилизации.

Также доступны дополнительные контракты для лиц старше 60 лет, иностранцев и лиц без гражданства.

Среди основных требований к кандидатам на контракт – пригодность по состоянию здоровья, достаточный уровень физподготовки (при необходимости), психологическая устойчивость и наличие, по меньшей мере, базового общего образования.

Условия службы по мобилизации

Граждане, призванные в Силы обороны Украины во время мобилизации, направляются на службу туда, где наибольшая потребность в укомплектовании воинских частей. Распределение в воинскую часть происходит после обязательного прохождения обучения.

Мобилизированные военнослужащие проходят службу до завершения действия военного положения и будут уволены в запас в соответствии с указом президента. Досрочное увольнение возможно по индивидуальным основаниям, в частности, по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам.

Перейти на контрактную форму службы при соответствии требованиям можно на любом этапе службы по мобилизации. Для этого военнослужащий должен написать рапорт и пройти оформление, после чего он продолжает службу в той же части, но с контрактным пакетом гарантий.

Что общего между контрактниками и мобилизованными

Мобилизированные и контрактники ВСУ имеют равные права и обязанности при несении службы. В частности, они:

  • получают одинаковое денежное, вещное и продовольственное обеспечение;
  • проходят подготовку и участвуют в боевых действиях;
  • получают воинские звания и могут назначаться на командные должности;
  • имеют равное право на льготы для участников боевых действий.

Преимущества контрактной службы

Служба по контракту предусматривает ряд дополнительных финансовых и социальных преимуществ:

  • единовременная денежная выплата при подписании первого контракта;
  • возможность получения льготного кредита на приобретение жилья "ЄОселя" под 3% (им уже воспользовались более 10 тысяч военных);
  • льготный кредит "ЄОселя" под 0% для военнослужащих, успешно выполнивших условия "Контракта 18-24";
  • компенсация затрат на аренду жилья и получение финансовой помощи в случае переезда;
  • возможность планировать долгосрочную военную карьеру.

К слову, 14 июля Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине еще на 90 дней.

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