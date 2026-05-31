Изменения в мобилизации и новые правила бронирования: чего ждать с июня

Этим летом в Украине произойдут изменения в правилах бронирования, а также должна начаться реформа мобилизации. Многие изменения уже были анонсированы, некоторые - остаются "загадкой".

РБК-Украина рассказывает, что известно об изменениях, которые должны начаться уже с июня.

Главное: Новые правила бронирования: Кабмин повысил зарплатный минимум для работников. Также закрыли лазейку для бизнеса с совместителями, которая позволяла "раздувать" квоты.

Кабмин повысил зарплатный минимум для работников. Также закрыли лазейку для бизнеса с совместителями, которая позволяла "раздувать" квоты. Пересмотр критичности: В течение июня обновят критерии критичности предприятий. У бизнеса будет время до 1 сентября, чтобы заново подтвердить свой статус.

В течение июня обновят критерии критичности предприятий. У бизнеса будет время до 1 сентября, чтобы заново подтвердить свой статус. Реформа мобилизации: Изменения еще официально не представили общественности, но уже известно, что планируется существенное повышение зарплат (базовых и боевых), а также введение новых гибких контрактов с четкими сроками службы.

Новые правила бронирования

В конце мая Кабмин обновил правила бронирования военнообязанных. Ключевое изменение - повышение требований к уровню средней заработной платы работников:

25 941 грн - для критически важных предприятий.

- для критически важных предприятий. 21 618 грн - для предприятий на прифронтовых территориях.

Правительство также закрыло лазейку с искусственным расширением квот. Теперь работников, которые работают по совместительству или уже имеют отсрочку, будут считать только по одному месту работы.

Как это работает на практике: Если человек трудоустроен в двух компаниях одновременно, он не будет "расширять" общий штат (и соответственно - лимит на бронирование) для обоих работодателей.

Изменения сделали для того, чтобы предприятия не могли искусственно раздувать списки работников за счет совместителей ради получения дополнительных мест для брони.

Новые критерии и пересмотр критичности

В течение июня министерства и областные администрации (ОВА) должны обновить критерии, по которым предприятия получают статус критически важных. Все изменения обязательно будут согласовывать с Минобороны и Минэкономики.

Что это означает для бизнеса:

Дедлайн - 1 сентября. После того как новые правила утвердят, у предприятий будет два месяца, чтобы заново подтвердить свою критичность и перебронировать сотрудников по обновленным требованиям.

После того как новые правила утвердят, у предприятий будет два месяца, чтобы заново подтвердить свою критичность и перебронировать сотрудников по обновленным требованиям. Старые брони не сгорают. На весь переходный период действующий статус предприятия и уже выданные отсрочки для работников остаются действительными. Бизнес будет иметь достаточно времени для переоформления документов без риска потерять ключевые кадры прямо сейчас.

Реформа мобилизации

В начале мая в Украине анонсировали масштабную реформу мобилизации. Конкретные и окончательные изменения пока не известны - общественности их еще не представили.

Однако, опираясь на публичные заявления президента, главнокомандующего ВСУ, а также на инсайды из закрытой презентации команды Минобороны для народных депутатов, ключевые контуры реформы уже понятны.

Главные изменения, которые планируют ввести:

Повышение базовой зарплаты. Минимальное обеспечение для всех военнослужащих (в частности на тыловых должностях) планируют поднять с 20 до 30 тысяч гривен. Также вырастут выплаты для командиров.

Рекордные доплаты за передовую. Для бойцов на переднем крае введут существенные бонусы. В зависимости от сложности задач планируется дополнительная оплата по 20-40 тысяч гривен за каждый боевой день.

Выплаты для пехоты могут достигать 400 тысяч гривен в месяц. В первую очередь это будет касаться механизированных, десантно-штурмовых войск, морпехов и должностей, которых больше всего не хватает.

Как заявлял президент, решение по финансовому обеспечению военных должны быть уже в июне.

Гибкая система контрактов. Вместо бессрочной службы внедрят контракты с четкими сроками. Они будут доступны как для новых добровольцев, так и для уже действующих военных. Те, кто не захочет заключать контракт, будут служить по обычной мобилизации.

Какими могут быть сроки контрактов:

6-9 месяцев - для военных, которые возвращаются после увольнения по состоянию здоровья;

10 месяцев - для тех, кто уже находится в рядах ВСУ;

от 2 лет - для новых добровольцев.

Для тех, кто получил ранения, срок службы будет меньше. После завершения контракта предусмотрено гарантированное время на отдых.

Увольнение со службы. Полноценная демобилизация состоится только после окончания войны. Однако государство разрабатывает критерии для увольнения тех, кто длительное время провел на поле боя. Ожидается, что процесс увольнения первых ранее мобилизованных военных начнется в 2026 году.