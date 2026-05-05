В РФ объявили тревогу из-за дронов и ракет: завод в Чебоксарах попал под удар

02:45 05.05.2026 Вт
В пабликах сообщается о ракетном ударе по заводу "ВНИИР-ПРОГРЕСС" в Чебоксарах
aimg Юлия Маловичко
Фото: российский МЧСник (Getty Images)
В РФ сразу в нескольких городах обьявляли ракетную и дроновую опасность. Сообщалось о попадании ракеты в завод "ВНИИР-ПРОГРЕСС" в Чебоксарах, также ПВО работала в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

"Взрывы прогремели в Чебоксарах и Казани - в городах работает ПВО", - сообщили OSINT-каналы.

В сообщениях также говорится о том, что жители слышали серии хлопков в разных районах, перед этим звучали сирены ракетной опасности. В небе видели вспышки, в одном из районов поднимался дым.

OSINT-каналы написали о попадании ракеты в завод "ВНИИР-ПРОГРЕСС" в Чебоксарах. Параллельно взрывы слышны и в Казани - по словам жителей, там прогремело уже более пяти хлопков в городе и пригородах.

Также в паликах сообщали, что обломки беспилотника упали на торговый центр в Чебоксарах.

Опасность для Москвы

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин писал об атаке дронов на российскую столицу, в результате якобы сработала ПВО и службы ликвидируют последствия от упавших осколков.

Еще в пабликах информировали, что жители Татарстана и Чувашии слышали взрывы в небе.

Из-за угрозы в воздухе временные ограничения ввели в аэропортах Самары, Казани, Нижнекамска, Пензы, Ульяновска, Оренбурга, Уфы, Тамбова, Чебоксар, Орска, Ижевска и Перми.

Отметим, "ВНИИР-ПРОГРЕСС" в Чебоксарах - это завод по изготовлению навигационного оборудования и комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам.

РБК-Украина писало в ноябре, что Сили Обороны Украины поразили это предприятие.

Украинские дроны могут пролететь на параде 9 мая в Москве, - Зеленский
