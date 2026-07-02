Более 52 тысяч: во время атаки на Киев метро приютило рекордное количество людей

Главное: Антирекорд безопасности: метрополитен стал спасением для рекордных 52 500 человек, в том числе почти 4 500 детей.

метрополитен стал спасением для рекордных 52 500 человек, в том числе почти 4 500 детей. Правила ночного пребывания: Для ночевки необходимо прибыть на станцию ​​до закрытия на вход, предупредить полицию или работников метро и разместиться на платформе.

Для ночевки необходимо прибыть на станцию ​​до закрытия на вход, предупредить полицию или работников метро и разместиться на платформе. Рекомендации для комфорта: горожанам советуют иметь с собой карематы, одеяла, запас воды, лекарства и средства по уходу за домашними животными.

горожанам советуют иметь с собой карематы, одеяла, запас воды, лекарства и средства по уходу за домашними животными. Как избежать толпы: по возможности выбирать центральные станции, поскольку они обычно менее загружены, чем станции в густонаселенных жилых массивах.

по возможности выбирать центральные станции, поскольку они обычно менее загружены, чем станции в густонаселенных жилых массивах. Режим работы: Во время тревог 46 станций работают как укрытие круглосуточно, а днем ​​метро функционирует в обычном режиме для пассажирских перевозок.

Как работает метро в режиме укрытия

На сегодняшний день 46 подземных станций продолжают работать в круглосуточном режиме как укрытие. Для доступа граждан открыты все без исключения вестибюли.

Тем, кто планирует оставаться на станции на всю ночь, в метрополитене советуют:

прийти на станцию до момента ее закрытия на вход (график работы каждой станции можно проверить на странице метрополитена в Facebook);

обязательно уведомить работников станции или полицию о намерении остаться на ночь;

спуститься на платформу - там работники подскажут наиболее удобное и безопасное место для размещения.

Важно, что днем, когда воздушная тревога отсутствует, передвижение по станциям осуществляется на общих условиях.

В ночь на 2 июля в столичном метро укрывалось рекордное количество людей (фото: КГГА)

Что взять с собой для комфортного ночлега

Поскольку средняя температура на станциях составляет 17-18°C, а через туннели могут быть сквозняки, в администрации метрополитена отмечают необходимость подготовиться заранее.

Что следует иметь при себе:

теплые вещи, одеяла и карематы;

персональные лекарства и бутылку питьевой воды;

средства гигиены (салфетки);

для владельцев домашних животных - пеленки и пакетики для уборки.

Как избежать толпы

В коммунальном предприятии обращают внимание: наиболее загруженными во время тревог обычно являются станции в больших жилых массивах. В то же время, на центральных станциях людей в такие моменты меньше. Поэтому, если позволяет ситуация, горожан просят выбирать менее загруженные локации.

В метрополитене также призывают с пониманием относиться к персоналу. Именно эти люди обеспечивают бесперебойную работу станций в условиях войны, одновременно готовя подземку к полноценной работе для пассажиров днем.