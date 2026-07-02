Более 52 тысяч: во время атаки на Киев метро приютило рекордное количество людей

В ночь на 2 июля метрополитен Киева стал убежищем для рекордных 52 500 человек, включая почти 4 500 детей. Это самый высокий показатель за последние годы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.
Главное:
На сегодняшний день 46 подземных станций продолжают работать в круглосуточном режиме как укрытие. Для доступа граждан открыты все без исключения вестибюли.
Тем, кто планирует оставаться на станции на всю ночь, в метрополитене советуют:
Важно, что днем, когда воздушная тревога отсутствует, передвижение по станциям осуществляется на общих условиях.
Поскольку средняя температура на станциях составляет 17-18°C, а через туннели могут быть сквозняки, в администрации метрополитена отмечают необходимость подготовиться заранее.
Что следует иметь при себе:
В коммунальном предприятии обращают внимание: наиболее загруженными во время тревог обычно являются станции в больших жилых массивах. В то же время, на центральных станциях людей в такие моменты меньше. Поэтому, если позволяет ситуация, горожан просят выбирать менее загруженные локации.
В метрополитене также призывают с пониманием относиться к персоналу. Именно эти люди обеспечивают бесперебойную работу станций в условиях войны, одновременно готовя подземку к полноценной работе для пассажиров днем.
В ночь на 2 июля РФ совершила одну из самых массированных комбинированных атак на Киев. Враг одновременно применил баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники.
В результате атаки повреждено более чем 30 локаций почти во всех районах столицы. Больше всего пострадал Дарницкий район, там разрушена часть девятиперховки. Также повреждения получили жилые дома, медучреждение, подстанция экстренной медпомощи, гостиница и ряд других объектов. Около 90 человек получили ранения , 20 - погибли.