Украинские университеты и научные учреждения могут получить более 500 тысяч гривен на сотрудничество с британскими партнерами. Конкурс грантов охватывает две основные сферы.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки Украины.
Конкурс грантов для украинских университетов и научных учреждений, которые хотят начать или развить сотрудничество с британскими партнерами, открыл UK-Ukraine ResearchBridge (в партнерстве с Фондом президента Украины по поддержке образования, науки и спорта).
Это - международная инициатива и платформа для сотрудничества между учеными, университетами, стартапами и инновационными командами Украины и Великобритании.
Размер гранта составляет от 4 000 до 9 000 фунтов стерлингов.
Если "перевести" эти суммы в национальную валюту Украины (по текущему курсу), речь идет о гранте размером ориентировочно от 233 800 до 526 100 гривен.
"При наличии достаточного количества качественных заявок, отвечающих условиям конкурса, планируют предоставить не менее шести грантов", - сообщили в МОН.
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В целом конкурс грантов охватывает две сферы.
Медицинские технологии (MedTech):
Зеленое восстановление:
В МОН отметили, что предложение может охватывать одно или оба направления.
При этом в заявке нужно объяснить:
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Подать заявку на участие в конкурсе могут:
В МОН уточнили, что сделать это можно либо самостоятельно, либо "возглавить партнерство под руководством украинской стороны".
Сообщается, что к сотрудничеству могут присоединяться:
"На момент подачи заявки достаточно описать, какие организации или специалистов команда хочет привлечь. Подтверждать их участие на этом этапе не нужно", - объяснили в МОН.
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В министерстве рассказали, что эти гранты помогут украинским командам:
При этом средства можно будет использовать, в частности:
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Чтобы подать заявку на участие в конкурсе грантов, необходимо:
Сделать это нужно до 19:30 (по киевскому времени) 18 декабря 2026 года (или до 17:30 по GMT).
Результаты конкурса планируют огласить в начале января 2027 года.
Для молодых ученых и тех, кто подает заявку на грант впервые, 4 декабря (с 12:30 до 14:00 по киевскому времени) состоится онлайн-сессия вопросов и ответов - при участии ResearchBridge и Фонда президента Украины.
"Ученые и организации, которые хотят присоединиться к рабочим группам после объявления результатов, могут заполнить форму заинтересованности", - подытожили в МОН.
Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцев приглашают на работу в новое Агентство прикладных исследований (что известно о задачах и условиях).
Тем временем директор Института биологии клетки НАН Украины Константин Дмитрук рассказал, какие важные научные разработки создаются во Львове.
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