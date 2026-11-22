О каких грантах на сотрудничество идет речь

Конкурс грантов для украинских университетов и научных учреждений, которые хотят начать или развить сотрудничество с британскими партнерами, открыл UK-Ukraine ResearchBridge (в партнерстве с Фондом президента Украины по поддержке образования, науки и спорта).

Это - международная инициатива и платформа для сотрудничества между учеными, университетами, стартапами и инновационными командами Украины и Великобритании.

Размер гранта составляет от 4 000 до 9 000 фунтов стерлингов.

Если "перевести" эти суммы в национальную валюту Украины (по текущему курсу), речь идет о гранте размером ориентировочно от 233 800 до 526 100 гривен.

"При наличии достаточного количества качественных заявок, отвечающих условиям конкурса, планируют предоставить не менее шести грантов", - сообщили в МОН.

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По каким направлениям можно податься

В целом конкурс грантов охватывает две сферы.

Медицинские технологии (MedTech):

диагностика, протезирование и вспомогательные технологии;

реабилитация;

телемедицина и цифровые решения для здравоохранения.

Зеленое восстановление:

возобновляемая энергетика;

накопление энергии;

энергоэффективные здания;

повторное использование материалов;

управление отходами;

устойчивый транспорт.

В МОН отметили, что предложение может охватывать одно или оба направления.

При этом в заявке нужно объяснить:

на какую необходимость восстановления Украины отвечает будущее партнерство;

как это связано с приоритетами Глобальной инновационной стратегии Украины WINWIN 2030.

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Кто может принять участие в конкурсе

Подать заявку на участие в конкурсе могут:

украинские заведения высшего образования;

научные учреждения Украины.

В МОН уточнили, что сделать это можно либо самостоятельно, либо "возглавить партнерство под руководством украинской стороны".

Сообщается, что к сотрудничеству могут присоединяться:

предприятия;

органы местного самоуправления;

общественные организации;

другие партнеры.

"На момент подачи заявки достаточно описать, какие организации или специалистов команда хочет привлечь. Подтверждать их участие на этом этапе не нужно", - объяснили в МОН.

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Чем помогут украинцам эти гранты

В министерстве рассказали, что эти гранты помогут украинским командам:

найти партнеров;

сформировать общие рабочие группы;

согласовать план работы;

подготовиться к подаче заявок на большие европейские и международные конкурсы.

При этом средства можно будет использовать, в частности:

на координацию партнерства;

на рабочие встречи;

на перевод;

на обоснованные поездки.

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Как и до какого числа подавать заявки

Чтобы подать заявку на участие в конкурсе грантов, необходимо:

заполнить форму, приведенную в условиях конкурса;

отправить ее по электронному адресу: ukraine@ucl.ac.uk.

Сделать это нужно до 19:30 (по киевскому времени) 18 декабря 2026 года (или до 17:30 по GMT).

Результаты конкурса планируют огласить в начале января 2027 года.

Для молодых ученых и тех, кто подает заявку на грант впервые, 4 декабря (с 12:30 до 14:00 по киевскому времени) состоится онлайн-сессия вопросов и ответов - при участии ResearchBridge и Фонда президента Украины⁠.

"Ученые и организации, которые хотят присоединиться к рабочим группам после объявления результатов, могут заполнить форму заинтересованности⁠", - подытожили в МОН.