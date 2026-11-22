Українські університети та наукові установи можуть отримати понад 500 тисяч гривень на співпрацю з британськими партнерами. Конкурс грантів охоплює дві основні сфери.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства освіти й науки України.
Конкурс грантів для українських університетів і наукових установ, які хочуть започаткувати або розвинути співпрацю з британськими партнерами, відкрив UK-Ukraine ResearchBridge (у партнерстві з Фондом президента України з підтримки освіти, науки та спорту).
Це - міжнародна ініціатива та платформа для співпраці між науковцями, університетами, стартапами та інноваційними командами України та Великої Британії.
Розмір гранту становить від 4 000 до 9 000 фунтів стерлінгів.
Якщо "перевести" ці суми в національну валюту України (за поточним курсом), йдеться про грант розміром орієнтовно від 233 800 до 526 100 гривень.
"За наявності достатньої кількості якісних заявок, що відповідають умовам конкурсу, планують надати щонайменше шість грантів", - повідомили в МОН.
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Загалом конкурс грантів охоплює дві сфери.
Медичні технології (MedTech):
Зелене відновлення:
У МОН зауважили, що пропозиція може охоплювати один або обидва напрями.
При цьому в заявці потрібно пояснити:
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Подати заявку на участь у конкурсі можуть:
У МОН уточнили, що зробити це можна або самостійно, або ж "очолити партнерство під керівництвом української сторони".
Повідомляється, що до співпраці можуть долучатися:
"На момент подання заявки достатньо описати, які організації чи фахівців команда хоче залучити. Підтверджувати їхню участь на цьому етапі не потрібно", - пояснили в МОН.
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У міністерстві розповіли, що ці гранти допоможуть українським командам:
При цьому кошти можна буде використати, зокрема:
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Щоб подати заявку на участь у конкурсі грантів, необхідно:
Зробити це потрібно до 19:30 (за київським часом) 18 грудня 2026 року (або до 17:30 за GMT).
Результати конкурсу планують оголосити на початку січня 2027 року.
Для молодих вчених і тих, хто подає заявку на грант вперше, 4 грудня (з 12:30 до 14:00 за київським часом) відбудеться онлайн-сесія запитань і відповідей - за участі ResearchBridge та Фонду президента України.
"Вчені й організації, які хочуть долучитися до робочих груп після оголошення результатів, можуть заповнити форму зацікавленості", - підсумували в МОН.
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