Более 3 тысяч вакансий с жильем: в каких регионах активнее всего ищут работников

Четверг 07 августа 2025 15:40
Более 3 тысяч вакансий с жильем: в каких регионах активнее всего ищут работников Фото: Где найти работу с жильем в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине более 3 тысяч работодателей ищут работников и одновременно готовы предоставить им жилье или компенсировать его аренду. Больше всего таких вакансий сейчас предлагают в Киеве и на западе страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу занятости.

Где больше всего вакансий с жильем

По данным Государственного центра занятости, за семь месяцев 2025 года поступило более 3,2 тысячи предложений работы с жильем или компенсацией за его аренду. Из них более 1,2 тысячи вакансий до сих пор актуальны.

Больше всего таких вакансий сейчас открыто:

  • Киев - 533 предложения,
  • Львовская область - почти 400,
  • Днепропетровская и Киевская области - по 390,
  • Полтавская область - 125.

Где активнее всего устраиваются на работу с жильем

С начала года чаще всего людей трудоустраивали на такие вакансии в:

  • Днепропетровской области - более 250 человек,
  • Киеве - почти 190,
  • Киевской и Ивано-Франковской областях - по более 100 человек.

Как найти работу с жильем

Чтобы найти такую вакансию, достаточно воспользоваться мобильным приложением Государственной службы занятости или зайти на ее сайт и ввести в поиске запрос "вакансии с жильем". Также можно обратиться в ближайший центр занятости и проконсультироваться с карьерным советником.

Ранее РБК-Украина писало, что в 2025 году самыми востребованными среди украинцев стали вакансии копирайтеров, операторов чатов и контент-менеджеров - на одну такую позицию иногда приходится до 100 откликов. Больше всего кандидатов интересует дистанционная работа с текстами, коммуникацией и онлайн-обслуживанием, даже несмотря на невысокую зарплату.

Также мы рассказывали, что в Украине растет количество вакансий с гибким графиком - за год их стало больше на 13%. Больше всего таких предложений в сфере логистики, для студентов и начинающих. В то же время в отраслях, где требуется постоянное присутствие (например, торговля или обслуживание), работодатели реже предлагают гибкий режим.

