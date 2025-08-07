Более 3 тысяч вакансий с жильем: в каких регионах активнее всего ищут работников
В Украине более 3 тысяч работодателей ищут работников и одновременно готовы предоставить им жилье или компенсировать его аренду. Больше всего таких вакансий сейчас предлагают в Киеве и на западе страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу занятости.
Где больше всего вакансий с жильем
По данным Государственного центра занятости, за семь месяцев 2025 года поступило более 3,2 тысячи предложений работы с жильем или компенсацией за его аренду. Из них более 1,2 тысячи вакансий до сих пор актуальны.
Больше всего таких вакансий сейчас открыто:
- Киев - 533 предложения,
- Львовская область - почти 400,
- Днепропетровская и Киевская области - по 390,
- Полтавская область - 125.
Где активнее всего устраиваются на работу с жильем
С начала года чаще всего людей трудоустраивали на такие вакансии в:
- Днепропетровской области - более 250 человек,
- Киеве - почти 190,
- Киевской и Ивано-Франковской областях - по более 100 человек.
Как найти работу с жильем
Чтобы найти такую вакансию, достаточно воспользоваться мобильным приложением Государственной службы занятости или зайти на ее сайт и ввести в поиске запрос "вакансии с жильем". Также можно обратиться в ближайший центр занятости и проконсультироваться с карьерным советником.
Ранее РБК-Украина писало, что в 2025 году самыми востребованными среди украинцев стали вакансии копирайтеров, операторов чатов и контент-менеджеров - на одну такую позицию иногда приходится до 100 откликов. Больше всего кандидатов интересует дистанционная работа с текстами, коммуникацией и онлайн-обслуживанием, даже несмотря на невысокую зарплату.
Также мы рассказывали, что в Украине растет количество вакансий с гибким графиком - за год их стало больше на 13%. Больше всего таких предложений в сфере логистики, для студентов и начинающих. В то же время в отраслях, где требуется постоянное присутствие (например, торговля или обслуживание), работодатели реже предлагают гибкий режим.
