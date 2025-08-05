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Гибкий график в тренде: в Украине стало больше вакансий - где искать и сколько платят

Вторник 05 августа 2025 06:40
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Гибкий график в тренде: в Украине стало больше вакансий - где искать и сколько платят Фото: Работа с гибким графиком в Украине (young-couple-hugging-and-sitting-in-cafe)
Автор: Татьяна Веремеева

Количество вакансий с гибким графиком в Украине за год выросло на 13%. Больше всего таких предложений - в сфере логистики и для начинающих. В то же время в некоторых отраслях гибкость работодатели предлагают реже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

Где больше всего "гибких" вакансий

Больше всего вакансий с гибким графиком в июне 2025 года предлагают в категории "Логистика / склад / доставка" - в частности, для водителей. Здесь количество объявлений выросло на 26% по сравнению с июнем 2024 года. Медианная зарплата - 32 500 гривен.

В категории "Начало карьеры / работа для студентов" рост еще заметнее - на 38%. Летом традиционно больше предложений для молодежи. Средняя зарплата - 12 000 гривен.

В сфере производства (раздел "Другое") количество "гибких" вакансий выросло на 21%. Речь идет о работе на предприятиях, в поле или на сезонных работах. Оплата - около 22 500 гривен.

Где гибкий график не популярен

В то же время количество объявлений для продавцов с гибким графиком уменьшилось на 6%. Еще меньше таких предложений в сферах, требующих постоянного присутствия на рабочем месте. Это бармены, официанты, кондитеры, тренеры, сторожа, диспетчеры.

Работодатели постепенно адаптируются к запросам кандидатов, и гибкий график становится все более популярным. Больше всего таких вакансий сейчас в логистике, где сочетаются гибкие условия и высокие зарплаты, а также в категории для начинающих, где востребована временная или частичная занятость.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который определяет 9 признаков трудовых отношений, чтобы отличить настоящее трудоустройство от фиктивного оформления через ФЛП. Если будет выполнено как минимум 7 из 9 признаков, суд сможет признать, что это трудовые отношения, а не просто сотрудничество.

Также РБК-Украина рассказывало о пяти самых необычных и редких вакансиях, которые работодатели предлагали в течение первых шести месяцев 2025 года.

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