На одну вакансию - до 100 желающих: кто в Украине больше всего ищет работу в 2025 году
В 2025 году больше всего украинцев претендуют на должности копирайтеров, операторов чатов и контент-менеджеров. В некоторых случаях на одну вакансию приходится почти 100 откликов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.
ТОП-5 наиболее конкурентных вакансий
Больше всего откликов в июне 2025 года собрали такие предложения работы:
- копирайтер - 93 отклика на 1 вакансию, зарплата - 12,5 тыс. гривен;
- супервайзер - 61 отклик, зарплата - 34,9 тыс. гривен;
- оператор чата - 42 отклика, зарплата - 27 тыс. гривен;
- менеджер - 37 отзывов, зарплата - 22,5 тыс. гривен;
- контент-менеджер - 35 откликов, зарплата - 15 тыс. гривен.
Также много кандидатов откликаются на вакансии промоутера (31 отзыв), упаковщика (28), менеджера интернет-магазина (25) и менеджера по работе с клиентами (21).
Что изменилось за год
По сравнению с прошлым годом список самых популярных вакансий почти не изменился:
- тогда лидером тоже был копирайтер (76 откликов), а сейчас - 93;
- на менеджера интернет-магазина в прошлом году было 73 отклика, сейчас - 25;
- оператор чата в прошлом году имел 35 отзывов, сейчас - 42.
Из прошлого рейтинга исчезли оператор ПК, SMM-менеджер и другие позиции по созданию контента.
Где больше всего желающих работать
По данным OLX Работа, больше всего откликов получают вакансии с низким барьером входа, часто связанные с:
- дистанционной занятостью,
- фрилансом,
- коммуникацией,
- обработкой текстов или онлайн-обслуживанием.
Несмотря на невысокую зарплату, именно эти позиции быстрее всего привлекают кандидатов.
