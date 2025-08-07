Понад 3 тисячі вакансій з житлом: у яких регіонах найактивніше шукають працівників

В Україні понад 3 тисячі роботодавців шукають працівників і водночас готові надати їм житло або компенсувати його оренду. Найбільше таких вакансій наразі пропонують у Києві та на заході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Державну службу зайнятості .

Де найбільше вакансій із житлом

За даними Державного центру зайнятості, за сім місяців 2025 року надійшло понад 3,2 тисячі пропозицій роботи з житлом або компенсацією за його оренду. Із них понад 1,2 тисячі вакансій досі актуальні.

Найбільше таких вакансій наразі відкрито:

Київ - 533 пропозиції,

Львівська область - майже 400,

Дніпропетровська та Київська області - по 390,

Полтавська область - 125.

Де найактивніше влаштовуються на роботу з житлом

Від початку року найчастіше людей працевлаштовували на такі вакансії у:

Дніпропетровській області - понад 250 осіб,

Києві - майже 190,

Київській та Івано-Франківській областях - по понад 100 людей.

Як знайти роботу з житлом

Щоб знайти таку вакансію, достатньо скористатися мобільним застосунком Державної служби зайнятості або зайти на її сайт і ввести у пошуку запит "вакансії з житлом". Також можна звернутися до найближчого центру зайнятості та проконсультуватися з кар’єрним радником.