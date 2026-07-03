Более 20 стран хотят присоединиться к украинского Drone Deal, - Умеров

Украина уже заключила шесть долгосрочных соглашений с международными партнерами по новой оружейной инициативе Drone Deal. Еще более 20 государств активно готовятся присоединиться к этой модели сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова в Facebook .

Каждое такое соглашение будет действовать десять лет, заявил чиновник. Украина не просто будет продавать дроны, а делиться боевым опытом и развертывать совместные производства за рубежом.

Официальные данные СНБО свидетельствуют об изменении подхода к экспорту. Теперь отечественные заводы будут выходить на мировые рынки.

"Drone Deal объединяет 4 ключевых направления: экспертную безопасность - консультации и аналитика наших военных в странах-партнерах; экспорт проверенных боем решений; локализация производства на территории партнеров, в частности в форматах Build with Ukraine и Build in Ukraine; спецпроекты - киберсотрудничество, защита критической инфраструктуры.

Четыре направления сотрудничества с партнерами

Новая программа включает все ключевые сферы современной войны. Модель состоит из следующих элементов:

экспертная помощь и консультации украинских военных;

продажа проверенных в реальных боях технологий;

совместное производство оружия на территории стран-союзников;

специальные проекты в области киберзащиты и космоса.

Такая система выгодна всем сторонам. Союзники получают уникальный украинский опыт. Наше государство привлекает ресурсы для развития ВПК.

Украина не будет просто продавать дроны, а будет делиться боевым опытом (инфографика РБК-Украина)

"Оборонительные технологии должны не только работать на усиление сил обороны Украины, но и становиться основой новой архитектуры безопасности вместе с нашими международными партнерами", - подчеркнул Умеров.

Быстрый экспорт без бюрократии

Раньше оформление документов продолжалось месяцами, и это тормозило развитие индустрии. Теперь украинское правительство приняло специальное постановление Fast Track для Drone Deal. Бюрократические процедуры максимально упростили.

Срок рассмотрения экспортных заявок сократили втрое: раньше чиновники изучали документы 90 дней, а теперь на это уйдет всего 30 дней. Новое правило действует для товаров, не входящих в список критической продукции для фронта.