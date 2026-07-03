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Более 20 стран хотят присоединиться к украинского Drone Deal, - Умеров

00:59 03.07.2026 Пт
2 мин
Что дадут партнерам сделки по Drone Deal?
aimg Филипп Бойко
Более 20 стран хотят присоединиться к украинского Drone Deal, - Умеров Фото: секретарь СНБО Рустем Умеров (Facebook/Рустем Умеров)
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Украина уже заключила шесть долгосрочных соглашений с международными партнерами по новой оружейной инициативе Drone Deal. Еще более 20 государств активно готовятся присоединиться к этой модели сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова в Facebook.

Каждое такое соглашение будет действовать десять лет, заявил чиновник. Украина не просто будет продавать дроны, а делиться боевым опытом и развертывать совместные производства за рубежом.

Официальные данные СНБО свидетельствуют об изменении подхода к экспорту. Теперь отечественные заводы будут выходить на мировые рынки.

"Drone Deal объединяет 4 ключевых направления: экспертную безопасность - консультации и аналитика наших военных в странах-партнерах; экспорт проверенных боем решений; локализация производства на территории партнеров, в частности в форматах Build with Ukraine и Build in Ukraine; спецпроекты - киберсотрудничество, защита критической инфраструктуры.

Четыре направления сотрудничества с партнерами

  • Новая программа включает все ключевые сферы современной войны. Модель состоит из следующих элементов:
  • экспертная помощь и консультации украинских военных;
  • продажа проверенных в реальных боях технологий;
  • совместное производство оружия на территории стран-союзников;
  • специальные проекты в области киберзащиты и космоса.

Такая система выгодна всем сторонам. Союзники получают уникальный украинский опыт. Наше государство привлекает ресурсы для развития ВПК.

Более 20 стран хотят присоединиться к украинского Drone Deal, - УмеровУкраина не будет просто продавать дроны, а будет делиться боевым опытом (инфографика РБК-Украина)

"Оборонительные технологии должны не только работать на усиление сил обороны Украины, но и становиться основой новой архитектуры безопасности вместе с нашими международными партнерами", - подчеркнул Умеров.

Быстрый экспорт без бюрократии

Раньше оформление документов продолжалось месяцами, и это тормозило развитие индустрии. Теперь украинское правительство приняло специальное постановление Fast Track для Drone Deal. Бюрократические процедуры максимально упростили.

Срок рассмотрения экспортных заявок сократили втрое: раньше чиновники изучали документы 90 дней, а теперь на это уйдет всего 30 дней. Новое правило действует для товаров, не входящих в список критической продукции для фронта.

Что еще известно о программе Drone Deal

Во время своего недавнего визита в Ирландию президент Зеленский предложил Дублину принять участие в программе Drone Deal. Украина уже начала активный диалог с Ирландией по поводу новых технологий.

Недавно Латвия официально стала участником инициативы Drone Deal - международного соглашения о сотрудничестве в сфере оборонных технологий, в частности разработки и производства беспилотных систем.

А стало известно, что американский производитель беспилотников Powerus и украинская компания Swarmer объединились, чтобы поставлять Пентагону дроны с технологией роевого управления.

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