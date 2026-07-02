Зеленский предложил Дублину новое оборонное соглашение
Украина предложила Ирландии заключить специальное соглашение в области беспилотных технологий под названием Drone Deal. Новая инициатива должна укрепить безопасность в небе и море через прямое сотрудничество бизнеса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.
В ходе официального визита в Дублин глава украинского государства встретился с ирландским коллегой. Главной темой разговора стали инновации. Киев стремится установить прямые связи между оборонными предприятиями обеих стран.
По словам президента Зеленского, Украина уже начала активный диалог с Ирландией по поводу новых технологий. Это касается как разработки, так и производства современных систем.
Украина готова делиться своим опытом. Это касается не только конструирования, но и боевого применения БПЛА. Президент отметил важность прямого взаимодействия компаний.
"Мы предлагаем Drone Deal, соответствующие технологии. Это позволяет построить прямое и действенное сотрудничество между нашими предприятиями, компаниями", - отметил Владимир Зеленский.
Зеленский считает, что Drone Deal защитит Ирландию (инфографика РБК-Украина)
Украинский президент ожидает скорейшего рассмотрения предложения. Ирландский бизнес может получить доступ к уникальным украинским разработкам. Это поможет обеим странам.
Украина надеется на положительное решение и о том, что сотрудничество охватит несколько стратегических направлений.
Среди приоритетов:
- защиту воздушного пространства от угроз;
- обеспечение безопасности морских путей;
- развитие цифровых систем управления
"Очень верим, что Ирландия будет положительно рассматривать такие возможности будущего сотрудничества. Это безопасность неба, это безопасность моря", - резюмировал президент.
Следует добавить, что Ирландия продолжает поддерживать Украину на дипломатическом и гуманитарном уровнях.
Контекст новости
Украина активно продвигает технологии своих дронов в рамках инициативы Drone Deal. Недавно Латвия официально стала участником инициативы Drone Deal – международного соглашения о сотрудничестве в сфере оборонных технологий, в частности разработки и производства беспилотных систем.
А стало известно, что американский производитель беспилотников Powerus и украинская компания Swarmer объединились, чтобы поставлять Пентагону дроны с технологией роевого управления.