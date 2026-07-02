Зеленский предложил Дублину новое оборонное соглашение

Украина предложила Ирландии заключить специальное соглашение в области беспилотных технологий под названием Drone Deal. Новая инициатива должна укрепить безопасность в небе и море через прямое сотрудничество бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

В ходе официального визита в Дублин глава украинского государства встретился с ирландским коллегой. Главной темой разговора стали инновации. Киев стремится установить прямые связи между оборонными предприятиями обеих стран.

По словам президента Зеленского, Украина уже начала активный диалог с Ирландией по поводу новых технологий. Это касается как разработки, так и производства современных систем.

Украина готова делиться своим опытом. Это касается не только конструирования, но и боевого применения БПЛА. Президент отметил важность прямого взаимодействия компаний.

"Мы предлагаем Drone Deal, соответствующие технологии. Это позволяет построить прямое и действенное сотрудничество между нашими предприятиями, компаниями", - отметил Владимир Зеленский.

Зеленский считает, что Drone Deal защитит Ирландию (инфографика РБК-Украина)

Украинский президент ожидает скорейшего рассмотрения предложения. Ирландский бизнес может получить доступ к уникальным украинским разработкам. Это поможет обеим странам.

Украина надеется на положительное решение и о том, что сотрудничество охватит несколько стратегических направлений.

Среди приоритетов:

защиту воздушного пространства от угроз;

обеспечение безопасности морских путей;

развитие цифровых систем управления

"Очень верим, что Ирландия будет положительно рассматривать такие возможности будущего сотрудничества. Это безопасность неба, это безопасность моря", - резюмировал президент.

Следует добавить, что Ирландия продолжает поддерживать Украину на дипломатическом и гуманитарном уровнях.