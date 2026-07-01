Пентагон заинтересован в украинских технологиях для управления роями ШИ-дронов, - Forbes
Американский производитель беспилотников Powerus и украинская компания Swarmer объединились, чтобы поставлять Пентагону дроны с технологией роевого управления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.
Рои дронов для армии США
По информации издания, компании участвуют в программе Пентагона Drone Dominance Program, которая стремится нарастить производство недорогих ударных FPV-дронов. Технология роения позволит одному пилоту управлять сразу несколькими беспилотниками.
"Роение - это умножитель силы. Речь идет не о том, чтобы исключить человека из цикла", - объяснил президент Powerus Бретт Величевич.
США сейчас производят около 50 000 дронов в год, тогда как потребности диктуют переход на миллионные объемы, которые уже производят Украина и Россия.
Вопросы цены и стандарты Пентагона
Минобороны США установило предельную цену за один конкурсный дрон в размере 5000 долларов. В Украине волонтерские FPV-устройства стоят менее 500 долларов, но американские стандарты значительно строже.
Они требуют отказа от китайских компонентов, учитывают высокую стоимость труда и сертификацию электроники для боеголовок.
Однако Powerus считают такую цену щедрой и уверены, что эти стимулы помогут возродить американскую промышленную базу беспилотников.
Компания уже привлекла 30 миллионов долларов инвестиций и добавляет в свои разработки функции искусственного интеллекта для автономного полета.
Какие разработки уже тестировали в Украине
Ранее компания продемонстрировала работу своих беспилотников-перехватчиков Guardian-1, успешно используемых на украинском фронте.
Особенностью тестов стал дистанционный запуск беспилотников прямо из контейнера, установленного на роботизированной лодке.
Как запускают "дрон-дипломатию"
Напомним, недавно Кабинет Министров принял постановление, которым впервые с начала войны открыл экспорт украинского оружия. Новый упрощенный механизм Fast Track позволяет отечественному ОПК поставлять вооружение стран-партнерам по ускоренной процедуре, сократив срок рассмотрения заявок в три раза – с 90 до 30 дней.
Этот шаг является частью стратегии "дрон-дипломатии", в рамках которой Киев заключает специальные соглашения в сфере беспилотных технологий - так называемые Drone Deals. В таком формате сотрудничества заинтересованы около 20 стран, а Литва уже стала первым европейским государством, юридически зафиксировавшим такое соглашение.
Также продолжаются переговоры по масштабному Drone Deal из США. Украина предложила американской стороне пятилетнее соглашение стоимостью 50 миллиардов долларов, предусматривающее производство до 10 миллионов дронов в год в обмен на инвестиции и закупку вооружения. Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина "Дрон-дипломатия". Как… через Drone Deals и что это даст.