Пентагон заинтересован в украинских технологиях для управления роями ШИ-дронов, - Forbes

Американский производитель беспилотников Powerus и украинская компания Swarmer объединились, чтобы поставлять Пентагону дроны с технологией роевого управления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes .

Рои дронов для армии США

По информации издания, компании участвуют в программе Пентагона Drone Dominance Program, которая стремится нарастить производство недорогих ударных FPV-дронов. Технология роения позволит одному пилоту управлять сразу несколькими беспилотниками.

"Роение - это умножитель силы. Речь идет не о том, чтобы исключить человека из цикла", - объяснил президент Powerus Бретт Величевич.

США сейчас производят около 50 000 дронов в год, тогда как потребности диктуют переход на миллионные объемы, которые уже производят Украина и Россия.

Вопросы цены и стандарты Пентагона

Минобороны США установило предельную цену за один конкурсный дрон в размере 5000 долларов. В Украине волонтерские FPV-устройства стоят менее 500 долларов, но американские стандарты значительно строже.

Они требуют отказа от китайских компонентов, учитывают высокую стоимость труда и сертификацию электроники для боеголовок.

Однако Powerus считают такую цену щедрой и уверены, что эти стимулы помогут возродить американскую промышленную базу беспилотников.

Компания уже привлекла 30 миллионов долларов инвестиций и добавляет в свои разработки функции искусственного интеллекта для автономного полета.

Какие разработки уже тестировали в Украине

Ранее компания продемонстрировала работу своих беспилотников-перехватчиков Guardian-1, успешно используемых на украинском фронте.

Особенностью тестов стал дистанционный запуск беспилотников прямо из контейнера, установленного на роботизированной лодке.