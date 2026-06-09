Украина подписала Drone Deal с еще одной страной НАТО

Латвия официально стала участником инициативы Drone Deal — международного соглашения о сотрудничестве в сфере оборонных технологий, в частности разработки и производства беспилотных систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента Украины Владимира Зеленского в сети Telegram.

В ходе первой встречи с новым премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом Украина и Латвия подписали соглашение Drone Deal. Документ стал важным результатом переговоров и направлен на усиление совместной обороны и развитие совместного производства.

Отмечается, что соглашение включает не только практическое сотрудничество в сфере безопасности, но и передачу украинского опыта и технологий партнерам.

Расширение оборонного партнерства

Латвия стала шестой страной, присоединившейся к инициативе Drone Deal. Таким образом формируется расширенная сеть долгосрочных оборонных партнерств, основанных на технологическом обмене, общих интересах и взаимной поддержке.

В рамках инициативы предусматривается развитие оборонных инноваций, подготовка специалистов и внедрение новых технологических решений для укрепления оборонного потенциала обеих стран.

Развитие ПВО и практического взаимодействия

Во время встречи стороны обсудили дальнейшее развитие практического сотрудничества, включая укрепление систем противовоздушной обороны Украины. Также речь шла о потребностях украинской ПВО и возможностях их усиления за счет партнерской поддержки.

Санкционная политика и поддержка Украины

Отдельное внимание было уделено вопросам санкционной политики в отношении России, в том числе усилению ограничений против так называемого "теневого флота".

Украина подчеркнула важность системной поддержки со стороны Латвии и поблагодарила за последовательную помощь в условиях продолжающейся войны.

Отметим, что 13 мая президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой, в ходе которой лидеры подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оборонной экспертизы и оборонной промышленности в формате Drone Deal.