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Правительство поддержало fast-track для дронов. Что это значит

Новина українською →
Украина, Вторник 14 февраля 2023 17:12
Правительство поддержало fast-track для дронов. Что это значит Фото: правительство поддержало fast-track для дронов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Правительство поддержало ряд решений, которые значительно упростят ввоз беспилотных летательных аппаратов в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По его словам, Кабмином был принят fast-track для дронов. Это позволит иметь значительное преимущество перед российскими оккупантами.

"Для нас важна жизнь каждого защитника и защитницы. Поэтому единственный путь - создать технологическое превосходство над врагом. Но технологии будут иметь решающее значение только если обеспечить их быстрое развитие и доставку", - написал Федоров.

Он отметил, что теперь для ввоза дронов на территорию Украины не требуется никаких документов от службы экспортного контроля или других органов.

Министр заявил, что это лишь ряд принятых решений, которые должны улучшить обеспечение украинской армии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство обороны планирует увеличить закупку беспилотников у украинских производителей в 2023 году. На этот сегмент хотят направить 20 млрд гривен.

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