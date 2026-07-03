Понад 20 країн хочуть приєднатися до українського Drone Deal, - Умєров
Україна вже уклала шість довгострокових угод з міжнародними партнерами у межах нової збройової ініціативи Drone Deal. Ще понад 20 держав активно готуються приєднатися до цієї моделі співпраці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова у Facebook.
Кожна така угода діятиме десять років, заявив чиновник. Україна не просто продаватиме дрони, а ділитиметься бойовим досвідом та розгортатиме спільні виробництва за кордоном.
Офіційні дані РНБО свідчать про зміну підходу до експорту. Тепер вітчизняні заводи виходитимуть на світові ринки.
"Drone Deal поєднує 4 ключові напрями: експертну безпекову допомогу - консультації та аналітика наших військових в країнах-партнерах; експорт перевірених боєм рішень; локалізація виробництва на території партнерів, зокрема у форматах Build with Ukraine та Build in Ukraine; спецпроєкти - кіберспівпраця, захист критичної інфраструктури, супутникові проєкти тощо", - написав Умєров.
Чотири напрямки співпраці з партнерами
- Нова програма охоплює всі ключові сфери сучасної війни. Модель складається з таких елементів:
- експертна допомога та консультації від українських військових;
- продаж перевірених у реальних боях технологій;
- спільне виробництво зброї на території країн-союзників;
- спеціальні проєкти у сфері кіберзахисту та космосу.
Така система вигідна всім сторонам. Союзники отримують унікальний український досвід. Наша держава залучає ресурси для розвитку зброярства.
Україна не просто продаватиме дрони, а ділитиметься бойовим досвідом (інфографіка РБК-Україна)
"Оборонні технології мають не лише працювати на посилення Сил оборони України, а й ставати основою нової архітектури безпеки разом із нашими міжнародними партнерами", - наголосив Умєров.
Швидкий експорт без бюрократії
Раніше оформлення документів тривало місяцями й це гальмувало розвиток індустрії. Тепер український уряд ухвалив спеціальну постанову Fast Track для Drone Deal. Бюрократичні процедури максимально спростили.
Термін розгляду експортних заявок скоротили втричі: раніше чиновники вивчали документи 90 днів, а тепер на це піде лише 30 днів. Нове правило діє для товарів, які не входять до переліку критичної продукції для фронту.
Що ще відомо про програму Drone Deal
Під час свого нещодавнього візиту до Ірландії президент Зеленський запропонував Дубліну взяти участь в програмі Drone Deal. Україна вже почала активний діалог з Ірландією щодо нових технологій.
Нещодавно Латвія офіційно стала учасником ініціативи Drone Deal - міжнародної угоди про співпрацю у сфері оборонних технологій, зокрема розроблення та виробництва безпілотних систем.
А ще стало відомо, що американський виробник безпілотників Powerus та українська компанія Swarmer об'єдналися, щоб постачати Пентагону дрони з технологією ройового управління.