РФ ночью атаковала Украину разными типами дронов: сколько обезвредила ПВО
Минувшей ночью силы ПВО пытались сбить и подавить 128 беспилотников, которые российские захватчики направили в разные регионы Украины. Большинство вражеских дронов не достигли своих целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ПС ВСУ.
Чем РФ атаковала Украину 17 августа
Новое воздушное нападение врага началось еще в 18:00 16 августа.
В этот раз российские оккупанты применили 128 дронов разных типов, а именно:
- ударные беспилотники типа Shahed (в том числе реактивные);
- "Гербера";
- дроны-имитаторы типа "Пародия".
Вражеские БпЛА летели по направлениям: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецкой области.
Кто отражал атаку РФ 17 августа и сколько целей обезврежено
К уничтожению российских дронов были привлечены:
- авиация;
- зенитные ракетные войска;
- подразделения РЭБ и беспилотных систем;
- мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
"По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 106 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - сказано в отчете.
Кроме того, Воздушные силы ВСУ подтвердили попадание на 14 локациях, а также падение сбитых БПЛА (обломков) на двух локациях.
Защитники предупредили украинцев, что атака РФ на Украину продолжается, и призвали не игнорировать воздушную тревогу.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что Россия строит новые секретные базы для запуска реактивных дронов дальнего действия.
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Кстати, недавно россияне показали модернизированный реактивный дрон БМ-35.