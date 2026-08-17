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РФ ночью атаковала Украину разными типами дронов: сколько обезвредила ПВО

09:03 17.08.2026 Пн
2 мин
Воздушные силы ВСУ подтвердили прилеты по некоторых локациях
aimg Юлия Капитонова
РФ ночью атаковала Украину разными типами дронов: сколько обезвредила ПВО Фото: ПВО отчитывается о результатах отражения вражеского нападения (Getty Images)
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Минувшей ночью силы ПВО пытались сбить и подавить 128 беспилотников, которые российские захватчики направили в разные регионы Украины. Большинство вражеских дронов не достигли своих целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ПС ВСУ.

Чем РФ атаковала Украину 17 августа

Новое воздушное нападение врага началось еще в 18:00 16 августа.

В этот раз российские оккупанты применили 128 дронов разных типов, а именно:

  • ударные беспилотники типа Shahed (в том числе реактивные);
  • "Гербера";
  • дроны-имитаторы типа "Пародия".

Вражеские БпЛА летели по направлениям: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецкой области.

Кто отражал атаку РФ 17 августа и сколько целей обезврежено

К уничтожению российских дронов были привлечены:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения РЭБ и беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 106 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - сказано в отчете.

Кроме того, Воздушные силы ВСУ подтвердили попадание на 14 локациях, а также падение сбитых БПЛА (обломков) на двух локациях.

Защитники предупредили украинцев, что атака РФ на Украину продолжается, и призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Россия строит новые секретные базы для запуска реактивных дронов дальнего действия.

Также мы узнали у эксперта, как именно силы ПВО будут уничтожать реактивные "Шахеды" в будущем.

Кстати, недавно россияне показали модернизированный реактивный дрон БМ-35.

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