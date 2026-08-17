РФ ночью атаковала Украину разными типами дронов: сколько обезвредила ПВО

Минувшей ночью силы ПВО пытались сбить и подавить 128 беспилотников, которые российские захватчики направили в разные регионы Украины. Большинство вражеских дронов не достигли своих целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ПС ВСУ.

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Новое воздушное нападение врага началось еще в 18:00 16 августа.

В этот раз российские оккупанты применили 128 дронов разных типов, а именно:

ударные беспилотники типа Shahed (в том числе реактивные);

"Гербера";

дроны-имитаторы типа "Пародия".

Вражеские БпЛА летели по направлениям: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецкой области.

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К уничтожению российских дронов были привлечены:

авиация;

зенитные ракетные войска;

подразделения РЭБ и беспилотных систем;

мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 106 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - сказано в отчете.

Кроме того, Воздушные силы ВСУ подтвердили попадание на 14 локациях, а также падение сбитых БПЛА (обломков) на двух локациях.

Защитники предупредили украинцев, что атака РФ на Украину продолжается, и призвали не игнорировать воздушную тревогу.