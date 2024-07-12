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Более 1000 оккупантов и 5 крылатых ракет за сутки: Генштаб обновил потери захватчиков

Пятница 12 июля 2024 07:26
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Более 1000 оккупантов и 5 крылатых ракет за сутки: Генштаб обновил потери захватчиков Фото: россияне потеряли на войне в Украине более 1000 солдат за сутки (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Потери России в войне в Украине за сутки с 11 на 12 июля, составили 1030 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - 556 650 (+1030) человек ликвидировано;
  • танков - 8191 (+9) ед;
  • боевых бронированных машин - 15 755 (+23) ед;
  • артиллерийских систем - 15 158 (+48) ед;
  • РСЗО - 1119 ед;
  • средства ПВО - 888 (+2) ед;
  • самолетов - 361 ед;
  • вертолетов - 326 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 035 (+26) ед;
  • крылатых ракет - 2397 (+5) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 20 409 (+84) ед;
  • специальной техники - 2543 (+8) ед.

Более 1000 оккупантов и 5 крылатых ракет за сутки: Генштаб обновил потери захватчиков

Напомним, по данным ISW, Силы обороны продвинулись в Харьковской области, однако россияне давят на Донбассе.

Вечером в четверг, 11 июля, россияне запустили в направлении Украины ударные дроны и несколько групп крылатых ракет из Курской области.

Позже силы ПВО сбили несколько вражеских целей в Хмельницкой области.

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