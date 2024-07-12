Более 1000 оккупантов и 5 крылатых ракет за сутки: Генштаб обновил потери захватчиков
Фото: россияне потеряли на войне в Украине более 1000 солдат за сутки (Getty Images)
Потери России в войне в Украине за сутки с 11 на 12 июля, составили 1030 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава - 556 650 (+1030) человек ликвидировано;
- танков - 8191 (+9) ед;
- боевых бронированных машин - 15 755 (+23) ед;
- артиллерийских систем - 15 158 (+48) ед;
- РСЗО - 1119 ед;
- средства ПВО - 888 (+2) ед;
- самолетов - 361 ед;
- вертолетов - 326 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 035 (+26) ед;
- крылатых ракет - 2397 (+5) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 20 409 (+84) ед;
- специальной техники - 2543 (+8) ед.
Напомним, по данным ISW, Силы обороны продвинулись в Харьковской области, однако россияне давят на Донбассе.
Вечером в четверг, 11 июля, россияне запустили в направлении Украины ударные дроны и несколько групп крылатых ракет из Курской области.
Позже силы ПВО сбили несколько вражеских целей в Хмельницкой области.
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