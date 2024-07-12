Более 1000 оккупантов и 5 крылатых ракет за сутки: Генштаб обновил потери захватчиков

Потери России в войне в Украине за сутки с 11 на 12 июля, составили 1030 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.07.24 ориентировочно составили:

Напомним, по данным ISW, Силы обороны продвинулись в Харьковской области, однако россияне давят на Донбассе.

Вечером в четверг, 11 июля, россияне запустили в направлении Украины ударные дроны и несколько групп крылатых ракет из Курской области.

Позже силы ПВО сбили несколько вражеских целей в Хмельницкой области.

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