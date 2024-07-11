В Киеве объявили тревогу после запуска ракеты из Курской области
В Киеве и ряде областей вечером четверга, 11 июля, объявлен сигнал тревоги. Россия запустила крылатую ракету.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту воздушных тревог.
"Крылатая ракета из Курской области в Сумской области, курс западный", - сообщили в Воздушных силах.
Заметим, что в ряде северных областей ранее уже была объявлена тревога из-за пролета вражеских беспилотников.
По состоянию на 20:45 воздушные тревоги распространились и на западные регионы Украины.
Также напомним, что жителей областей, где объявлен стгнал тревоги, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать ПВО.
Напомним, сегодня в Украине уже объявляли масштабную тревогу из-за российского самолета МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал". Позже тревогу объявляли повторно.
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