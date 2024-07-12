Понад 1000 окупантів і 5 крилатих ракет за добу: Генштаб оновив втрати загарбників
Фото: росіяни втратили на війні в Україні понад 1000 солдатів за добу (Getty Images)
Втрати Росії у війні в Україні за добу з 11 на 12 липня, становили 1030 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 556 650 (+1030) осіб ліквідовано;
- танків - 8191 (+9) од.;
- бойових броньованих машин - 15 755 (+23) од.;
- артилерійських систем - 15 158 (+48) од.;
- РСЗВ - 1119 од.;
- засоби ППО - 888 (+2) од.;
- літаків - 361 од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12 035 (+26) од.;
- крилатих ракет - 2397 (+5) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 20 409 (+84) од.;
- спеціальної техніки - 2543 (+8) од.
Нагадаємо, за даними ISW, Сили оборони просунулися в Харківській області, однак росіяни тиснуть на Донбасі.
Ввечері у четвер, 11 липня, росіяни запустили в напрямку України ударні дрони та кілька груп крилатих ракет з Курської області.
Згодом сили ППО збили кілька ворожих цілей у Хмельницькій області.
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