Понад 1000 окупантів і 5 крилатих ракет за добу: Генштаб оновив втрати загарбників

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 11 на 12 липня, становили 1030 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, за даними ISW, Сили оборони просунулися в Харківській області, однак росіяни тиснуть на Донбасі.

Ввечері у четвер, 11 липня, росіяни запустили в напрямку України ударні дрони та кілька груп крилатих ракет з Курської області.

Згодом сили ППО збили кілька ворожих цілей у Хмельницькій області.

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