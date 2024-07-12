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В Хмельницкой области силы ПВО сбили несколько вражеских целей, - ОВА

Хмельницкая область, Пятница 12 июля 2024 02:09
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В Хмельницкой области силы ПВО сбили несколько вражеских целей, - ОВА Фото: силы ПВО сбили три цели в Хмельницкой области (Генштаб ВСУ)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером в четверг, 11 июля, россияне атаковали с воздуха Хмельницкую область. Силы ПВО сбили три вражеские цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина.

По его словам, пострадавших и повреждений нет.

Ракетный обстрел 11 июля

Напомним, вечером 11 июля россияне запустили в направлении Украины ударные дроны и несколько групп крылатых ракет из Курской области.

Впоследствии стало известно, что ракеты направились в западную часть страны в район города Староконстантинов Хмельницкой области. В Киевской области по ним работала ПВО.

Кроме того, в течение дня в Украине трижды объявляли воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31, являющегося носителем аэробаллистических ракет "Кинжал".

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