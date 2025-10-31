Тревога по 15 часов в сутки. Как Чернигов живет под постоянными обстрелами – репортаж РБК-Украина

Чернигов уже несколько месяцев находится под постоянными атаками россиян. Блэкауты, отсутствие отопления и воды – обыденность для жителей города. Его регулярно обстреливают российские войска, пытаясь разрушить энергетическую инфраструктуру и сделать жизнь здесь сверхсложной. Как выживают в Чернигове с блэкаутами и дронами – читайте в репортаже РБК-Украина.

– Неделю назад у нас был полный блэкаут, потух весь город. Не было ни интернета, ни связи, невозможно было дозвониться, даже сообщения никак не отправить. Не было ничего. Работали генераторы по городу, пункты несокрушимости тоже работали, люди приходили туда и заряжали телефоны, - рассказывает местный житель Александр.

В разговоре с ним, конечно, вспоминаем и о том, как в начале полномасштабного вторжения Чернигов стал одним из первых украинских городов, оказавшихся в окружении россиян. В феврале-марте 2022 года войска оккупантов пытались прорваться через Чернигов в Киев, обстреливая жилые кварталы, больницы, школы. Несколько месяцев город фактически был отрезан от остальной страны - мосты через Десну разрушены, не было электричества, воды и газа. Но несмотря на это, Чернигов выжил.

Местные жители рассказывают о тех днях много разного - как коммунальщики работали под обстрелами, а спасатели вытаскивали людей из-под завалов. Волонтеры развозили воду по районам, когда водопровод был уничтожен, а магазины открывались как только опасность отступала. Александр вспоминает, как горожане буквально "переехали" в подвалы в первые месяцы осады.

– Тогда пропала вода, пропало все. И газа уже не было, и туалетом невозможно было пользоваться, то есть делали все просто на улице. Мы в те дни пытались со страхом все же через мост перескочить и выехать. По полям выезжали, жили некоторое время в Хмельницком. Потом жена с сыном уехали за границу, а я остался.

Город и сам напоминает о том, что пережил в первые месяцы большой войны. На его улицах и проспектах кое-где еще можно увидеть "маркеры" российских преступлений - разбитый отель с символическим названием "Украина", который россияне уничтожили ракетой, остатки драматического театра - туда оккупанты попали "Искандером". Тогда пострадало почти 200 горожан.

Но российская власть довольно изобретательна, когда речь идет о том, как портить жизнь украинцам. Поэтому сегодня Чернигов, как и другие украинские города, переживает не только обстрелы, но и постоянную темноту. И в этой темноте живут люди.

15 часов тревоги

Россияне уничтожают энергетическую инфраструктуру города с показательной жестокостью - потому что могут "дотянуться". Один из самых масштабных блэкаутов Чернигов пережил в конце октября 2025 года. После очередного обстрела критических объектов почти весь город оказался в темноте. Без света остались жилые кварталы, магазины, транспорт, частично больницы.

Как рассказывают местные, в Чернигове оперативно открыли пункты несокрушимости, где жители заряжают телефоны, греют воду и согреваются сами. Чернигов - самый северный облцентр Украины, поэтому и осень, и зима здесь довольно суровые.

Пока люди в очередной раз закупают фонари и спички, коммунальные службы переводят энергетику на генераторы, но стараются экономить. Поэтому ночью город погружается в темноту - только в окнах домов мерцают едва заметные пятна света, там люди включают фонарики и лампы.

К частым блэкаутам добавляется постоянный гул "шахедов". За несколько месяцев он стал настолько привычным, что многие из местных его просто игнорируют.

Мы как раз идем по парку, когда над головами людей пролетает очередной дрон. Его пытаются сбить, мы слышим пулеметную очередь неподалеку.

Тем временем на лавочке возле смотровой площадки сидит женщина и меланхолично рассматривает городской горизонт. От гула "шахеда" и звука пулемета она даже не пошевелилась.

Подходим к другой женщине, которая гуляет по парку вместе со своей подругой. Ирина сразу соглашается пообщаться и в ходе разговора постоянно пытается улыбнуться, но глаза выдают усталость.

– Очень много шахедов в последнее время. И днем, и ночью. Мы держимся, но трудно, знаете. Есть попадания в ТЭЦ, до сих пор нет отопления, перебои со светом, с водой тоже. Не работают школы, детские сады. Дистанционно все.

Один раз шахед пролетел прямо над ее головой, когда она шла с похорон военного. Дрон чуть не задел крест над Екатериновской церковью, где как раз прощались с погибшим.

– Каждый день, каждую ночь. У нас же тревога постоянно, посмотрите. Постоянная тревога. По 15 часов тревога, очень тяжело.

Дрон над церковью довелось увидеть и нам, в первый же день в Чернигове. "Шахед" пролетел настолько низко, что можно было рассмотреть его обшивку. Появляется ощущение беспомощности, потому что времени прятаться уже нет. Местные живут так ежедневно - часами сидят в подвалах, а потом идут на работу под привычный гул с неба. Некоторые говорят, что уже и не замечают отбоя.

– Нам очень-очень это страшно. И живем очень плохо. Плохо спим. "Шахеды" каждый день, каждую ночь. Очень увеличилось количество обстрелов с августа. Вот год назад было спокойнее. Мы приграничная область - поэтому они по нам бьют, - добавляет Ирина.

Некоторые горожане делятся страхами - обстрелы усилились, потому что Россия якобы хочет наступать на Чернигов (имеющиеся данные это опровергают). Еще летом во вражеских соцсетях действительно писали о том, что российская армия готовилась прорвать приграничье со стороны брянских лесов. Также поговаривают, что именно из Черниговской области запускают БПЛА, которые бьют по Москве. Но это все лишь догадки и городские легенды. В реальности россияне просто методично уничтожают Чернигов.

"Ты не боишься, потому что ты едешь домой"

Несмотря на все трудности, жизнь в городе не остановилась. На центральной площади работают кафе с генераторами и свечами, а коммунальщики ремонтируют линии электропередач. После очередного обстрела Чернигов медленно собирает себя в кучу и начинает новый день.

– Сегодня летали дроны, сбивали. И ночью бьют хорошо. Так что живем под страхом. Каждую ночь я иду в коридор, там две стенки, и сижу. Очень громко. Но надо держаться. Соседи хорошие, помогаем друг другу, дружно у нас. Держимся, - говорит нам местная жительница Жанна Федоровна.

Многие из местных жителей были вынуждены в начале полномасштабного вторжения выехать из родного города. Но несмотря на постоянные обстрелы и тяжелые условия жизни люди возвращаются домой.

Одна из них - Людмила - не может сдержать улыбку, когда говорит об этом.

– Мне совсем не страшно было возвращаться, наоборот, я очень хотела. И когда ты едешь уже из Германии в Украину, то такое приподнятое настроение. Хотя и конечно, страх присутствует, но ты не боишься, потому что ты едешь домой.

Пока мы были в Чернигове, над городом зафиксировали около двух десятков дронов. Некоторые из них попали по центральной части города, другие - по энергетике. Местные передают между собой адреса, проверяют, все ли живы. С заходом солнца Чернигов опустится в темноту, но завтра снова посветлеет и на базар выйдут бабки - торговать облепихой.

– Там на ремзаводе такой небольшой базарчик. Сидят бабки, продают эту свою облепиху и считают круги "шахедов"! Уже одиннадцатый полетел! Я в шоке, думаю, Украина несокрушимая, - говорит Ирина.