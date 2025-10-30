Россияне ударили по телебашне в центре Чернигова

Российские войска вчера, 29 октября, нанесли удар по телебашне в центре Чернигова. Сооружение получило повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черниговского городского совета.

"В результате удара российских войск по телебашне в центре Чернигова (нанесенного 29.10.2025 года) сооружение получило повреждения", - говорится в сообщении.

С целью предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности горожан в ближайшее время будут проводиться работы по стабилизации конструкции.

Черниговцев просят не приближаться к телебашне и ограничить пребывание вблизи нее в радиусе до 200 метров.

Также "Суспільне" сообщает, что в районе телебашни поднимается дым.

Фото: "Суспільне"