Помпео оцінив шанси на успіх переговорів США і КНДР

Фото: Трамп і Кім Чен Ин (Reuters)

Держсекретар США назвав ядерну зброю в КНДР загрозою самому Пхеньяну

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що переговори США з Північною Кореєю будуть "вибоїстими", але висловив надію на шанси обговорити просування до денуклеаризації КНДР. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В інтерв'ю Помпео сказав, що володіння ядерною зброєю в Північній Кореї ставить країну під загрозу, а не робить її захищеною. За словами Держсекретаря, результат переговорів в кінцевому підсумку залежить від того, чи ухвалив північнокорейський лідер Кім Чен Ин стратегічне рішення відмовитися від ядерної зброї своєї країни.

"Перед цією країною стоїть величезна проблема. Він (Кім Чен Ин, - ред.) протягом дуже довгого часу говорив своїм людям, що саме це ядерна зброя забезпечувало їх безпеку. Тепер їм потрібно перейти до розповіді:" Це те, що піддає їх ризику ", - заявив Помпео.

Він сказав, що обидві сторони багато чому навчилися під час другої зустрічі на вищому рівні між Кімом і президентом США Дональдом Трампом в Ханої в лютому. Відзначимо, тоді зустріч завершилася достроково - сторони не досягли згоди щодо денуклеаризації, необхідної стороною США, і ослаблення санкцій, яких домагалися північнокорейці.

"Ми сподіваємося, що зможемо розвинути це. ... ми дуже зосереджені на отриманні правильного набору стимулів - для обох сторін - щоб ми могли досягти мети. Це буде складно. Я сподіваюся, що у нас буде ще кілька шансів для серйозних розмов про те як ми можемо просунути цей процес вперед", - підкреслив Помпео.

Додамо, в середу, 24 квітня, Кім прибув в російський Владивосток, на саміт з президентом Росії Володимиром Путіним. Оскільки переговори з Вашингтоном зайшли в глухий кут, Пхеньян шукає альтернативні джерела міжнародної підтримки, в тому числі з Росії, і можливе зняття санкцій.

Нагадаємо, минулого тижня на головному ядерному об'єкті Північної Кореї за допомогою супутникових знімків виявили активність. Зроблені 12 квітня фотографії ядерного науково-дослідного центру в Йонбені зафіксували п'ять спеціальних вагонів поруч з лабораторією по збагаченню урану і радіохімічною лабораторією.