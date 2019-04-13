ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп не проти проведення третього саміту з лідером КНДР

Новини » Політика    13.04.2019 - 19:34
Трамп не проти проведення третього саміту з лідером КНДР
Фото: Трамп та Кім Чен Ин (Reuters)

Президент США вважає, що новий саміт був би корисний для країн

Президент Сполучених Штатів Америки (США) не відкидає можливості проведення третього саміту з лідером Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ином. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа у Twitter.

За словами Трампа, він підтримує ідею провести новий саміт з лідером КНДР Кім Чен Ином. Американський президент назвав свої стосунки з Кім Чен Ином "чудовими" та наголосив, що саміт "може бути корисним" для країн.

Трамп не проти проведення третього саміту з лідером КНДР

Президент США зазначив, що з нетерпінням чекає того дня, коли КНДР позбудеться своєї ядерної зброї, а санкції будуть зняті.

Трамп не проти проведення третього саміту з лідером КНДР

Нагадаємо, раніше лідер КНДР Кім Чен Ин назвав умови, за яких готовий провести третій саміт з президентом США Дональдом Трампом. Кім Чен Ин готовий провести зустріч з Трампом в разі, якщо США змінять свій підхід до переговорів про денуклеаризацію Корейського півострова до кінця цього року.

Нагадаємо, в березні 2019 президент США Дональд Трамп передав лідеру КНДР Кім Чен Ину документ, в якому пояснив, що саме Вашингтон має на увазі під повним ядерним роззброєнням Північної Кореї. Відповідно до документа Пхеньян повинен був взяти на себе зобов'язання передати всі свої напрацювання зі створення ядерної зброї Сполученим Штатам, а також знищити балістичні ракети.

У США вимагають від РФ доказів шпигунства арештованого морпіха Вілана Екс-радник Трампа попросив передати йому доповідь Мюллера
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Сполучені Штати АмерикиКНДРСаміт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся