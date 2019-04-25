Помпео оценил шансы на успешные переговоры США и КНДР

Фото: Трамп и Ким Чен Ын (Reuters)

Госсекретарь США назвал ядерное оружие в КНДР угрозой самому Пхеньяну

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что переговоры США с Северной Кореей будут "ухабистыми", но выразил надежду на шансы обсудить продвижение к денуклеаризации КНДР. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В интервью Помпео сказал, что обладание ядерным оружием в Северной Корее ставит страну под угрозу, а не делает ее обезопасеной. По словам Госсекретаря, результат переговоров в конечном итоге зависит от того, принял ли северокорейский лидер Ким Чен Ын стратегическое решение отказаться от ядерного оружия своей страны.

"Перед этой страной стоит огромная проблема. Он (Ким Чен Ын, - ред.) в течение очень долгого времени говорил своим людям, что именно это ядерное оружие обеспечивало их безопасность. Теперь им нужно перейти к повествованию: "Это то, что подвергает их риску", - заявил Помпео.

Он сказал, что обе стороны многому научились во время второй встречи на высшем уровне между Кимом и президентом США Дональдом Трампом в Ханое в феврале. Отметим, тогда встреча завершилась досрочно - стороны не достигли согласия в отношении денуклеаризации, требуемой стороной США, и ослабления санкций, которых добивались северокорейцы.

"Мы надеемся, что сможем развить это. ... мы очень сосредоточены на получении правильного набора стимулов - для обеих сторон - чтобы мы могли достичь цели. Это будет сложно. Я надеюсь, что у нас будет еще несколько шансов для серьезных разговоров о том, как мы можем продвинуть этот процесс вперед", - подчеркнул Помпео.

Добавим, в среду, 24 апреля, Ким прибыл в российский Владивосток, на саммит с президентом России Владимиром Путиным. Поскольку переговоры с Вашингтоном зашли в тупик, Пхеньян ищет альтернативные источники международной поддержки, в том числе из России, и возможное снятие санкций.

Напомним, на прошлой неделе на главном ядерном объекте Северной Кореи с помощью спутниковых снимков обнаружили активность. Сделанные 12 апреля фотографии ядерного научно-исследовательского центра в Йонбене зафиксировали пять спецвагонов рядом с лабораторией по обогащению урана и радиохимической лабораторией.