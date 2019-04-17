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На головному ядерному комплексі КНДР зафіксували активність

Новини » Надзвичайні події    17.04.2019 - 02:49
На головному ядерному комплексі КНДР зафіксували активність
Фото: КНДР (wikimedia.org)

Активність, яка спостерігається, може бути пов'язана з переробкою радіоактивного матеріалу

Нові супутникові знімки з минулого тижня свідчать про те, що на головному ядерному об'єкті Північної Кореї ведеться активність. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, зроблені 12 квітня фотографії ядерного науково-дослідного центру в Йонбені зафіксували п'ять спецвагонів поряд з лабораторією по збагаченню урану і радіохімічної лабораторії.

Як повідомляється, активність, яка спостерігається на об'єкті, може бути пов'язана з переробкою радіоактивного матеріалу в ядерне паливо.

"У минулому ці спецвагоны, мабуть, були пов'язані з переміщенням радіоактивних матеріалів або роботами по їх переробці", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що повідомлення про можливі роботи на території ядерного комплексу надходять на тлі домовленостей США і КНДР провести третій саміт між лідерами країн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що третя зустріч лідерів Сполучених Штатів Дональда Трампа та Північної Кореї Кім Чен Ина необхідна. За словами глави департаменту Майка Помпео, зараз команди обох країн розробляють спільний план зустрічі.

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