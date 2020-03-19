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Трамп прийняв військові повноваження для боротьби з коронавірусом

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 10:21
Трамп прийняв військові повноваження для боротьби з коронавірусом
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США отримає контроль над виробництвом в країні

Президент США Дональд Трамп підписав закон про військовому виробництві у зв'язку з пандемією коронавіруса, який передбачає розширений контроль цивільної влади над економікою. Про це Трамп написав Twitter.

Згідно з документом, президент отримує надзвичайні повноваження, що дозволяють впливати на роботу підприємств, примушуючи їх розширювати виробництво і випускати життєво необхідні матеріали.

"Я підписав акт про оборонному виробництві для боротьби з китайським вірусом на випадок, якщо нам знадобиться запустити його в гіршому випадку в майбутньому. Сподіваюся, в цьому не буде необхідності", - написав Трамп.

Зазначимо, у США виявлено понад 9 тисяч випадків коронавіруса, з них 139 осіб померли.

Нагадаємо, 13 березня Трамп ввів в США надзвичайний стан. Американський президент заявив, що направить до 50 млрд доларів для штатів, населених пунктів для боротьби з коронавірусом.

Раніше був введений заборона на поїздки в США з Європи на наступні 30 днів. Спершу обмеження не стосувалися Великобританії та Ірландії, однак після був обмежений в'їзд і для цих країн.

Також РБК-Україна писало, що Сполучені Штати припиняють видавати візи у більшості країн з-за пандемії коронавіруса. Видача призупинена на невизначений термін.

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