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США призупинили видачу віз у всіх посольствах

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 16:18
США призупинили видачу віз у всіх посольствах
Фото: Державний департамент США (statedept.tumblr.com)

Видача віз призупинена на невизначений термін

Сполучені Штати призупинили надання звичайних візових послуг у всіх посольствах і консульствах США у зв'язку з пандемією коронавірусу у світі. Про це йдеться в повідомленні Державного департаменту США.

Повідомляється, що з 20 березня на невизначений термін припинена видача імміграційних і неімміграційних віз.

"У відповідь на серйозні світові проблеми, пов'язані з пандемією COVID-19, Державний департамент тимчасово призупиняє звичайні візові послуги у всіх посольствах і консульствах США. Посольства і консульства скасують всі звичайні візи для імміграційних і неімміграційних віз з 20 березня 2020 року. Якщо дозволяють ресурси, посольства і консульства будуть продовжувати надавати термінових і невідкладних візові послуги", - йдеться в повідомленні.

При цьому послуги залишаються доступними для громадян США. Також ситуація не впливає на програму безвізового в'їзду.

Раніше США припинили видавати візи в більшості країн через пандемію коронавірусу. Видача призупинена на невизначений термін.

Також РБК-Україна писало, що у США ввели заборону на поїздки з Європи. Обмеження також стосуються поїздок з Великобританії та Ірландії.

Крім цього повідомлялося, що президент США Дональд Трамп взяв на себе військові повноваження для боротьби з коронавірусом. Зокрема, президент США може змусити підприємства змінити виробництво, випускаючи необхідні матеріали.

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