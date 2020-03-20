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Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 10 тисяч

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 11:40
Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 10 тисяч
Ілюстративне фото (freepik)

Всього у світі заразилися вірусом 244523 особи, одужала 86031, померли 10030

Сьогодні, 20 березня, американський Центр системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса оприлюднив, що на сьогодні у світі зафіксовано 10030 смертей від коронавірусу. Про це повідомляють дані Центру.

Як повідомляється, найбільшу кількість смертей зафіксовано в Італії (3405), в Китаї (3252), в Ірані (1284), в Іспанії (833), у Франції (372), в США (205), у Британії (137).

Найбільша кількість заражених зафіксована в Китаї (81199), Італії (41035) та Ірані (18470). Також понад 18 тисяч випадків зафіксовано в Іспанії, понад 15 тисяч в Німеччині, в США - понад 14 тисяч. Також більше тисячі заражених виявлено у Франції.

Найбільше людей одужали в Китаї (71264), в Ірані (5979), Італії (4440), Південній Кореї (1540), Іспанії (1107).

Всього у світі заразилися вірусом 244523 особи, одужала 86031, померли 10030.

Нагадаємо, в МОЗ України з початку року надійшло 316 повідомлень про підозру на коронавірус, з них підтвердили 26 випадків зараження. Зазначається, що за 19 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 56 підозр на коронавірус.

Кількість підозр на коронавірус у Закарпатській області зросла Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 20 березня
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