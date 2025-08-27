ua en ru
Ошибка, которую совершают 90% людей, выполняя скручивание пресса

Среда 27 августа 2025 16:05
Ошибка, которую совершают 90% людей, выполняя скручивание пресса
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

Скручивания (кранчи) - одно из самых популярных упражнений для укрепления мышц корпуса и пресса. Однако около 90% людей совершают распространенную ошибку во время их выполнения, которая может снизить эффективность и даже привести к травмам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Research Gate.

Какая самая частая ошибка при скручиваниях?

Самая частая ошибка в выполнении скручиваний - это неправильная техника движения. Многие люди склонны тянуть шею или использовать силу рук, чтобы поднять туловище, вместо того, чтобы задействовать мышцы пресса.

Это не только уменьшает эффективность упражнения, но и может вызвать напряжение в шее и пояснице. Чтобы исправить эту ошибку, необходимо сосредоточиться на правильной активации мышц корпуса еще до начала каждого повторения.

Практические советы для идеальных скручиваний

Исходное положение

Лягте на спину, согните колени, а стопы поставьте на пол. Положите руки за голову или скрестите их на груди.

Активация

Перед началом движения напрягите мышцы живота, будто готовитесь к легкому удару в живот. Это поможет стабилизировать туловище.

Контролируемое движение

Поднимая туловище, убедитесь, что движение идет от мышц пресса, а не от рук или шеи. Держите голову на одной линии с позвоночником и избегайте напряжения в шее.

Дыхание

Выдыхайте, когда поднимаетесь, и вдыхайте, когда опускаетесь. Это помогает не только поддерживать правильный ритм, но и обеспечивает лучшую активацию мышц.

Хотя традиционные скручивания являются эффективными, включение их вариаций поможет проработать различные зоны пресса и избежать монотонности.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

