6 преимуществ ходьбы после еды, о которых вы не знали

После вкусного обеда или ужина так и тянет погрузиться в любимое кресло. Но вместо этого попробуйте выйти на прогулку. Эта простая привычка может принести вашему телу огромную пользу.

О 7 преимуществах прогулки после еды, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Eating Well.

Эксперты по вопросам здоровья делятся главными причинами, почему стоит сделать прогулку после еды частью своей рутины.

Снижение уровня сахара в крови

Даже если вы не следите за уровнем сахара постоянно, знайте: короткая прогулка после еды помогает держать его под контролем. Как объясняет диетолог и сертифицированный персональный тренер Крисси Кэрролл, "прогулка помогает предотвратить резкие скачки сахара в крови".

Исследования показывают, что физическая активность после еды улучшает гликемическую реакцию и снижает уровень сахара как у людей с диабетом, так и без него.

Чтобы получить максимальный эффект, начинайте ходить как можно быстрее после еды. Даже 20-минутная прогулка умеренной интенсивности может существенно уменьшить гликемический ответ.

Стимуляция пищеварения

Если вы часто чувствуете вздутие или тяжесть после еды, прогулка - это то, что вам нужно.

"Ходьба стимулирует пищеварительную систему, что помогает уменьшить вздутие и предотвратить запоры", - говорит Кэрролл.

Она ссылается на исследование, которое подтвердило, что 10-15 минутная прогулка улучшает комфорт желудочно-кишечного тракта, уменьшая газообразование и боль в животе.

Улучшение кровообращения

Движение заставляет кровь циркулировать быстрее. Кардиолог Кунал Лал объясняет, что во время любых физических упражнений, включая ходьбу, поток крови направляется к конечностям и мышцам. Это помогает организму доставлять кислород и питательные вещества к тканям и органам, что поддерживает их здоровье.

Снижение артериального давления

Гипертония является фактором риска сердечных заболеваний, но с ней можно бороться с помощью изменения образа жизни. Прогулки - один из самых эффективных методов. Исследования показывают, что регулярная ходьба значительно снижает артериальное давление.

По словам доктора Лала, "30-минутная быстрая прогулка пять дней в неделю клинически доказано снижает вес, что в свою очередь улучшает давление на 8-10 пунктов".

Поддержка похудения

Прогулка после еды - это простой и устойчивый вид физической активности, помогающий достичь целей по похудению. "Чтобы похудеть, нужно создать дефицит калорий.

Добавление прогулок в ежедневную рутину поможет достичь этой цели", - говорит сертифицированный тренер Мелисса Хаттон.

Исследования подтверждают, что даже 30 минут аэробных упражнений в неделю способствуют снижению веса.

Улучшение настроения

Вы замечали, как улучшается настроение после физических упражнений? За этим стоит наука. Движение повышает уровень серотонина и дофамина, а также стимулирует выброс эндорфинов - гормонов счастья. Это подтвердила научная работа в журнале Pan.

Если у вас нет времени на долгую прогулку, попробуйте разбить её на несколько 15-минутных частей в течение дня.

Хороший способ выработать новую привычку - это совместить её с тем, что вы уже делаете. Например, если вы обычно моете посуду после ужина, добавьте прогулку непосредственно до или после этого. Это может быть короткая прогулка по кварталу, несколько кругов по гостиной или даже подъем по лестнице.\