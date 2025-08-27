ua en ru
Ср, 27 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Помилка, яку роблять 90% людей, виконуючи скручування пресу

Середа 27 серпня 2025 16:05
UA EN RU
Помилка, яку роблять 90% людей, виконуючи скручування пресу Фото: Яку помилку роблять при скручуваннях (Freepik)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

Скручування (кранчі) - одна з найпопулярніших вправ для зміцнення м'язів корпусу та пресу. Однак близько 90% людей роблять поширену помилку під час їх виконання, яка може знизити ефективність і навіть призвести до травм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Research Gate.

Яка найчастіша помилка при скручуваннях?

Найчастіша помилка у виконанні скручувань - це неправильна техніка руху. Багато людей схильні тягнути шию або використовувати силу рук, щоб підняти тулуб, замість того, щоб задіяти м'язи пресу.

Це не тільки зменшує ефективність вправи, але й може спричинити напруження в шиї та попереку. Щоб виправити цю помилку, необхідно зосередитися на правильній активації м'язів корпусу ще до початку кожного повторення.

Практичні поради для ідеальних скручувань

Початкове положення

Ляжте на спину, зігніть коліна, а стопи поставте на підлогу. Покладіть руки за голову або схрестіть їх на грудях.

Активація

Перед початком руху напружте м'язи живота, ніби готуєтеся до легкого удару в живіт. Це допоможе стабілізувати тулуб.

Контрольований рух

Піднімаючи тулуб, переконайтеся, що рух іде від м'язів пресу, а не від рук чи шиї. Тримайте голову на одній лінії з хребтом і уникайте напруги в шиї.

Дихання

Видихайте, коли піднімаєтеся, і вдихайте, коли опускаєтеся. Це допомагає не тільки підтримувати правильний ритм, але й забезпечує кращу активацію м'язів.

Хоча традиційні скручування є ефективними, включення їхніх варіацій допоможе опрацювати різні зони пресу та уникнути монотонності.

Вас може зацікавити

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здоров'я Вправи
Новини
РФ атакувала об'єкти енергетики у шести областях: у Кабміні розповіли про наслідки
РФ атакувала об'єкти енергетики у шести областях: у Кабміні розповіли про наслідки
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили