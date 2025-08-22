ua en ru
Назван тип тренировок, которые укрепят ваше тело после 40 лет

Пятница 22 августа 2025 15:11
Назван тип тренировок, которые укрепят ваше тело после 40 лет Фото: Что надо делать, чтобы быть в форме людям 40+ (Freepik)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

После 40 лет важно адаптировать тренировки к состоянию здоровья и физической формы. В этом возрасте следует сосредоточиться на формировании правильных нагрузок, чтобы замедлить старение, избежать травм, увеличить мышечную силу и сохранить гибкость и подвижность.

Чем можно заниматься после 40 лет для укрепления тела - читайте в материале РБК-Украина.

Сосредоточьтесь на упражнениях с низкой нагрузкой

Упражнения с высокой нагрузкой могут быть очень вредными, особенно после определенного возраста. Поэтому стоит отдавать предпочтение таким видам спорта, как:

  • Ходьба - она укрепляет кости и мышцы, не вредя суставам.

  • Велоспорт - развивает силу и выносливость без чрезмерной нагрузки на суставы.

  • Плавание - укрепляет сердце и дыхательную систему.

Силовые тренировки

По результатам исследования, одним из ключей к поддержанию формы после 40 лет является укрепление мышц. Это можно делать разными способами, но самыми распространенными являются использование гантелей и эластичных лент, то есть силовых тренировок.

Сегодня также популярны функциональные и изометрические тренировки. Такой тип упражнений задействует несколько групп мышц одновременно, используя естественные движения и сокращения мышц без движения тела, что меньше нагружает суставы.

Подвижность и гибкость

Подвижность и гибкость имеют важное значение для поддержания оптимальной физической формы. Для их сохранения или улучшения рекомендуется заниматься, например, пилатесом. Он помогает улучшить осанку, укрепить мышцы и суставы, что делает его идеальным для людей, страдающих от боли в спине.

Другая дисциплина, которой вы можете заняться, - йога. Она выполняется с помощью осознанных поз и движений и помогает укрепить мышцы-стабилизаторы, улучшить подвижность и расслабить мышечное напряжение.

Советы для безопасных тренировок

Перед началом любой программы тренировок важно проконсультироваться со специалистом, чтобы составить план, соответствующий вашему возрасту и возможностям.

  • Используйте подходящую обувь с хорошей поддержкой и амортизацией для защиты суставов.

  • Перед тренировкой выполняйте динамическую растяжку и медленные круговые движения, чтобы подготовить тело и стимулировать выработку синовиальной жидкости, которая отвечает за питание суставов.

  • Разминка и растяжка после тренировки являются ключевыми для подготовки и восстановления суставов, мышц и сухожилий; таким образом мы предотвращаем или уменьшаем травмы, которые вы можете получить, независимо от вашего возраста.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Упражнения Здоровье
