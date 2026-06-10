Умер один из нардепов, который принимал Конституцию Украины
Умер Вячеслав Бельский - украинский политик, народный депутат II созыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную Раду Украины.
В сообщении парламента отметили, что Бельский был среди тех, кто заложил основы современной украинской государственности.
"Вячеслав Бельский был одним из тех, кто голосовал за принятие Конституции Украины, сделав свой вклад в становление украинской государственности", - говорится в сообщении Верховной Рады.
Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine
Он работал в Комитете по вопросам агропромышленного комплекса, земельных ресурсов и социального развития села. Руководство парламента выразило соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам и всем, кто знал и уважал покойного.
Напомним, в январе 2026 года из жизни ушел нардеп Александр Кабанов из фракции "Слуга народа" - он умер на 53-м году.
В мае этого года не стало экс-главы Нацбанка Степана Кубива, народного депутата нескольких созывов.