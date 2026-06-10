Умер один из нардепов, который принимал Конституцию Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную Раду Украины .

В сообщении парламента отметили, что Бельский был среди тех, кто заложил основы современной украинской государственности.

"Вячеслав Бельский был одним из тех, кто голосовал за принятие Конституции Украины, сделав свой вклад в становление украинской государственности", - говорится в сообщении Верховной Рады.

Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Он работал в Комитете по вопросам агропромышленного комплекса, земельных ресурсов и социального развития села. Руководство парламента выразило соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам и всем, кто знал и уважал покойного.

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