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Умер нардеп, который готовил проект Конституции Украины

20:26 16.06.2026 Вт
2 мин
Он был народным депутатом трех созывов
aimg Иван Носальский
Умер нардеп, который готовил проект Конституции Украины Фото: Сергей Осыка (t.me/verkhovnaradaukrainy)
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Ушел из жизни Сергей Осыка - бывший народный депутат нескольких созывов и один тех, кто готовил проект украинской Конституции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Верховной Рады.

Государственная деятельность и вклад в создание Конституции

Сергей Осыка был ученым и входил в состав Конституционной комиссии от президента Украины в 1994-1996 годах. Он готовил проект Конституции Украины к историческому голосованию в сессионной зале парламента.

Кроме научной работы, он занимался государственной политикой и занимал должность вице-премьер-министра Украины.

Работа в парламенте и награды

В течение политической карьеры Сергея Осыку трижды избирали в Верховную Раду - он был народным депутатом IV, V и VI созывов. Во время парламентской деятельности политик работал по нескольким ключевым направлениям:

  • входил в состав комитета по правовой политике;
  • занимал должность заместителя председателя комитета по вопросам финансов и банковской деятельности;
  • работал заместителем главы комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления;
  • был первым заместителем председателя комитета по экономической политике.

За весомый вклад в развитие государства Сергея Осыку наградили орденом "За заслуги" III степени, а также орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

В Верховной Раде выразили искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам погибшего экс-нардепа.

К слову, недавно умер Вячеслав Бельский - один из нардепов, который голосовал за принятие Конституции.

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