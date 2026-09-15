Охота на АЗС: почему Россия бьет по заправкам "Укрнафты" и какова цель врага

Почему под ударом "Укрнафта"

Как пояснил в комментарии РБК-Украина директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, "Укрнафта" сегодня является крупнейшей сетью в Украине по реализации нефтепродуктов.

Кроме того, компания является государственной и играет важную роль в стабилизации топливного рынка. Также частью акций "Укрнафты" руководит Министерство обороны Украины, а сама компания важна для поставки горючего для нужд обороны.

Аналитик консалтинговой компании "Нафторынок" Александр Сиренко считает, что Россия может выбирать для атак станции, имеющие большие объемы продажи топлива.

По его словам, "Укрнафта" в последнее время смогла привлечь клиентов из других сетей. В то же время эксперт скептически оценивает версии о возможной причастности к таким атакам пророссийских политиков. (В сети распространяется версия, что причиной атак может быть происхождение части АЗС "Укрнафты" из национализированной сети Glusco, связываемой с Виктором Медведчуком).

Фото: РФ утром 15 сентября атаковала еще две АЗС "Укрнафты" в Киеве (facebook.com/bogdan.kukura.page)

Сиренко также обращает внимание, что войска РФ могут хорошо знать расположение отдельных станций, ранее принадлежавших российским компаниям.

Какова цель ударов по заправкам

По мнению Омельченко, Россия такими атаками может пытаться усложнить логистику поставок топлива, ухудшить ценовую ситуацию на рынке нефтепродуктов и усилить инфляционные процессы.

Кроме того, такие удары могут создавать психологическое давление на население и предпосылки для усугубления экономических проблем.

При этом эксперт не ожидает всеобщего физического дефицита горючего. По его словам, проблемы могут возникать только на отдельных локациях, если из-за разрушения АЗС станет сложнее доставлять туда топливо.

В целом же Украина имеет возможность импортировать горючее разными маршрутами.

Сиренко отмечает, что атаки на АЗС проходят не впервые. Ранее россияне атаковали заправки в прифронтовых регионах, в частности, в Запорожье, Сумах, Харькове. Были удары и в Полтавской области. В то же время атаки на Киев получили значительно большую огласку из-за концентрации населения и внимания к событиям в столице.

Эксперт отмечает, что в Украине существует большое количество АЗС. Поэтому повреждение нескольких станций, прежде всего, создает неудобства для водителей, которым приходится пользоваться другими заправками.

Кроме того, во время воздушных атак, по его словам, преимущественно повреждается наземная инфраструктура - колонки, навесы, фасады и операторские. В то же время, подземные резервуары с горючим могут оставаться невредимыми.

"Наше преимущество как украинского рынка топлива в том, что у нас профицит АЗС, у нас в 2, а некоторые говорят и в 3 раза больше заправок, чем нужно в целом по Украине, и в Киеве, в частности", - подчеркнул Сиренко.

Почему Россия концентрируется на Киеве

В конце августа текущего года министр энергетики Денис Шмыгаль сообщал, что россияне уже повредили или разрушили около 300 АЗС в Украине за полгода. Впоследствии, когда Россия получила больше возможностей для применения дальнобойных дронов, атаки стали распространяться и на столицу.

Киевский регион, по словам Омельченко, имеет высокую концентрацию населения. Здесь также расположены органы власти и многие важные предприятия для оборонной отрасли и экономики.

Касательно того, воздерживается ли РФ от атак на частные сети, в частности, АЗС SOCAR из-за дипломатических отношений с Азербайджаном, аналитики настроены скептически. Ведь Россия уже не раз системно атаковала объекты компаний из стран, с которыми пытается сохранять связи.

"Здесь нельзя ничего прогнозировать. Россия атакует американские предприятия в Украине системно. И здесь она может и SOCAR тоже атаковать. Здесь у нее "красных" линий на этот счет нет", - говорит Омельченко.

Фото: "Укрнафта" приступила к монтажу габионов вокруг своих АЗС в Киеве для защиты от последствий российских атак (facebook.com/bogdan.kukura.page)

Сиренко также не исключает ударов по станциям других сетей, независимо от страны происхождения бренда.

Будет ли дефицит топлива и рост цен

Оба эксперта не ожидают, что атаки непосредственно на АЗС смогут повлечь общий дефицит топлива в Украине.

По словам Омельченко, локальные проблемы могут возникать из-за повреждения станций или усложнения логистики. В то же время, возможности импорта горючего позволяют избежать общего физического дефицита.

Сиренко также отмечает, что повреждение отдельных АЗС не означает исчезновение топлива с рынка. По его словам, атаки в основном создают неудобства для клиентов, которым приходится заправляться в других местах.

Он также не видит прямого влияния подобных ударов на розничные цены. Топливо, хранящееся в подземных резервуарах атакованных АЗС, может быть отгружено после восстановления или использовано другим способом.

"Атаки россиян по АЗС бессмысленны. Они обижаются, что у них дефицит, и поэтому придумали бить по заправкам. По тем координатам, которые есть у "Роснефти". И дальше что? У нас минус 5 заправок на несколько дней, а у них на месяце несколько заводов. Посмотрим, кто выстоит", - подытожил.

Напомним, что во вторник, 15 сентября враг снова попал по двум АЗС "Укрнафты" в Киеве. Это уже пятая атака на автозаправки государственной компании в городе за короткое время. Сеть уже начала расставлять защитные габионы на станциях в Киеве.

Кроме того, власти анонсировали тестирование программного решения, которое позволит АЗС видеть направление движения дронов и заранее реагировать на угрозу на станциях.