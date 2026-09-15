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АЗК "Укрнафты" в Киеве снова под ударом: как выглядят заправки после "прилетов"

12:14 15.09.2026 Вт
2 мин
Россия сегодня взяла себе за цель бить по АЗС
aimg Анастасия Никончук
АЗК "Укрнафты" в Киеве снова под ударом: как выглядят заправки после "прилетов" Фото: АЗС (глава правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура в сети Facebook)
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Сеть "Укрнафта" в Киеве снова подверглась российской атаке. По словам главы правления компании Богдана Кукуры, это уже пятый такой удар за короткий период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы правления АО "Укрнафта" Богдана Кукура в сети Facebook.

Пятый удар по сети

В Киеве произошла новая атака на автозаправочные комплексы "Укрнафта". По словам главы правления компании Богдана Кукуры, за короткий период это уже пятый подобный удар по сети.

На этот раз под атакой оказались АЗК, расположенные на левом и правом берегах столицы. На момент удара станции были закрыты из-за воздушной тревоги, поэтому сотрудников заранее вывели в укрытия. Посетителей на территории заправок также не было.

Фото: глава правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура в сети Facebook

Станции закрывают во время тревог

В компании подчеркнули, что прекращают работу АЗК при воздушной тревоге, чтобы снизить возможные риски для персонала и клиентов. Последняя атака, по словам Кукуры, вновь показала необходимость соблюдать такой порядок.

Глава правления "Укрнафта" отметил, что речь идет о гражданской инфраструктуре, которой ежедневно пользуются тысячи людей.

Последствия еще оценивают

Сейчас специалисты компании устанавливают последствия нового удара. После завершения оценки в "Укрнафта" определят, какие восстановительные работы потребуются на поврежденных объектах.

"Безопасность людей остается для нас приоритетом", - подчеркнул Кукура.

Журналисты РБК-Украина побывали на месте событий и показали, как выглядит одна из поврежденных АЗС.

Напоминаем, что после новых атак на автозаправочные станции в Киеве и расширения географии ударов на запад страны ситуация на топливном рынке остается стабильной. По словам директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, поражение объектов в Житомирской и Ровенской областях не свидетельствует об изменении российской тактики.

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