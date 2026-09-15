Цены на бензин взлетели, а дизель уже не по 100 грн: сколько стоит топливо на АЗС 15 сентября

На утро 15 сентября популярные сети АЗС подняли ценники почти на все виды топлива. В отдельных сетях стоимость бензина выросла сразу на 2 грн, а вот дизель несколько отступил от отметки в 100 грн.

Что изменилось

OKKO повысила цены на бензин и дизель: все марки бензина (Pulls 100, Pulls 95 и А-95 Евро) подорожали на 2 грн, дизельное топливо ДТ Евро прибавило 60 копеек, а автогаз также вырос на 60 копеек (цена на ГП Pulls осталась без изменений).

WOG обновила стоимость большинства позиций: бензины (100, 95 Mustang и 95 Евро) и дизель ДТ Евро-5 подорожали на 1 грн, тогда как ДТ Mustang и газ сохранили цену.

SOCAR скорректировала ценники в обе стороны: бензин NANO 95 вырос на 2 грн, а бензин А-95 - на 1 грн, в то же время бензин NANO 100 и дизель ДТ NANO Extro подешевели на 10 копеек (цены на ДТ NANO и газ не изменились).

"Укрнафта": в сети зафиксирована стабильность - цены на все виды топлива остались без изменений.

Фото: цены на АЗС 15 сентября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 15 сентября, вторник

OKKO

Бензин Pulls 100: 99,90 грн (+2 грн)

Бензин Pulls 95: 92,90 грн (+2 грн)

Бензин А-95 Евро: 89,90 грн (+2 грн)

ДТ Pulls: 99,90 грн

ДТ Евро: 99,50 грн (+60 коп.)

Газ: 45,50 грн (+60 коп.)

WOG

Бензин 100: 98,90 грн (+1 грн)

Бензин 95 (Mustang): 91,90 грн (+1 грн)

Бензин 95 Евро: 88,90 грн (+1 грн)

ДТ Mustang: 99,90 грн

ДТ Евро-5: 99,90 грн (+1 грн)

Газ: 45,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 99,9 грн (-10 коп.)

Бензин NANO 95: 93,90 грн (+2 грн)

Бензин А-95: 89,90 грн (+1 грн)

ДТ NANO Extro: 99,9 грн (-10 коп.)

ДТ NANO: 99,90 грн

Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"