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Цены на бензин взлетели, а дизель уже не по 100 грн: сколько стоит топливо на АЗС 15 сентября

06:24 15.09.2026 Вт
2 мин
На некоторых АЗС бензин прибавил в цене сразу 2 грн
aimg Ирина Гамерская
Цены на бензин взлетели, а дизель уже не по 100 грн: сколько стоит топливо на АЗС 15 сентября Фото: цены на АЗС выросли 15 сентября (Getty Images)
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На утро 15 сентября популярные сети АЗС подняли ценники почти на все виды топлива. В отдельных сетях стоимость бензина выросла сразу на 2 грн, а вот дизель несколько отступил от отметки в 100 грн.

Сколько стоит топливо на АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что изменилось

OKKO повысила цены на бензин и дизель: все марки бензина (Pulls 100, Pulls 95 и А-95 Евро) подорожали на 2 грн, дизельное топливо ДТ Евро прибавило 60 копеек, а автогаз также вырос на 60 копеек (цена на ГП Pulls осталась без изменений).

WOG обновила стоимость большинства позиций: бензины (100, 95 Mustang и 95 Евро) и дизель ДТ Евро-5 подорожали на 1 грн, тогда как ДТ Mustang и газ сохранили цену.

SOCAR скорректировала ценники в обе стороны: бензин NANO 95 вырос на 2 грн, а бензин А-95 - на 1 грн, в то же время бензин NANO 100 и дизель ДТ NANO Extro подешевели на 10 копеек (цены на ДТ NANO и газ не изменились).

"Укрнафта": в сети зафиксирована стабильность - цены на все виды топлива остались без изменений.

Цены на бензин взлетели, а дизель уже не по 100 грн: сколько стоит топливо на АЗС 15 сентября

Фото: цены на АЗС 15 сентября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 15 сентября, вторник

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 99,90 грн (+2 грн)
  • Бензин Pulls 95: 92,90 грн (+2 грн)
  • Бензин А-95 Евро: 89,90 грн (+2 грн)
  • ДТ Pulls: 99,90 грн
  • ДТ Евро: 99,50 грн (+60 коп.)
  • Газ: 45,50 грн (+60 коп.)

WOG

  • Бензин 100: 98,90 грн (+1 грн)
  • Бензин 95 (Mustang): 91,90 грн (+1 грн)
  • Бензин 95 Евро: 88,90 грн (+1 грн)
  • ДТ Mustang: 99,90 грн
  • ДТ Евро-5: 99,90 грн (+1 грн)
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 99,9 грн (-10 коп.)
  • Бензин NANO 95: 93,90 грн (+2 грн)
  • Бензин А-95: 89,90 грн (+1 грн)
  • ДТ NANO Extro: 99,9 грн (-10 коп.)
  • ДТ NANO: 99,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 86,90 грн
  • Бензин А-95: 83,90 грн
  • Бензин А-92: 81,90 грн
  • ДТ (Energy): 94,90 грн
  • ДТ: 96,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
Читайте также: Дизель по 105 грн и бензин по 94: что будет с ценами на АЗС и грозит ли Украине дефицит
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