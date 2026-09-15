Цены на бензин взлетели, а дизель уже не по 100 грн: сколько стоит топливо на АЗС 15 сентября
На утро 15 сентября популярные сети АЗС подняли ценники почти на все виды топлива. В отдельных сетях стоимость бензина выросла сразу на 2 грн, а вот дизель несколько отступил от отметки в 100 грн.
Сколько стоит топливо на АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Что изменилось
OKKO повысила цены на бензин и дизель: все марки бензина (Pulls 100, Pulls 95 и А-95 Евро) подорожали на 2 грн, дизельное топливо ДТ Евро прибавило 60 копеек, а автогаз также вырос на 60 копеек (цена на ГП Pulls осталась без изменений).
WOG обновила стоимость большинства позиций: бензины (100, 95 Mustang и 95 Евро) и дизель ДТ Евро-5 подорожали на 1 грн, тогда как ДТ Mustang и газ сохранили цену.
SOCAR скорректировала ценники в обе стороны: бензин NANO 95 вырос на 2 грн, а бензин А-95 - на 1 грн, в то же время бензин NANO 100 и дизель ДТ NANO Extro подешевели на 10 копеек (цены на ДТ NANO и газ не изменились).
"Укрнафта": в сети зафиксирована стабильность - цены на все виды топлива остались без изменений.
Фото: цены на АЗС 15 сентября (инфографика РБК-Украина)
Детализация цен на АЗС 15 сентября, вторник
OKKO
- Бензин Pulls 100: 99,90 грн (+2 грн)
- Бензин Pulls 95: 92,90 грн (+2 грн)
- Бензин А-95 Евро: 89,90 грн (+2 грн)
- ДТ Pulls: 99,90 грн
- ДТ Евро: 99,50 грн (+60 коп.)
- Газ: 45,50 грн (+60 коп.)
WOG
- Бензин 100: 98,90 грн (+1 грн)
- Бензин 95 (Mustang): 91,90 грн (+1 грн)
- Бензин 95 Евро: 88,90 грн (+1 грн)
- ДТ Mustang: 99,90 грн
- ДТ Евро-5: 99,90 грн (+1 грн)
- Газ: 45,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 99,9 грн (-10 коп.)
- Бензин NANO 95: 93,90 грн (+2 грн)
- Бензин А-95: 89,90 грн (+1 грн)
- ДТ NANO Extro: 99,9 грн (-10 коп.)
- ДТ NANO: 99,90 грн
- Газ: 44,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 86,90 грн
- Бензин А-95: 83,90 грн
- Бензин А-92: 81,90 грн
- ДТ (Energy): 94,90 грн
- ДТ: 96,90 грн
- Газ: 42,90 грн