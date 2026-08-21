Более 300 АЗС в Украине разрушены или поражены за полгода, - Шмыгаль
В Украине за последние полгода более 300 автозаправочных станций были разрушены или пострадали в результате обстрелов. Это нанесло весомый ущерб экономике страны.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр энергетики Денис Шмыгаль заявил во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.
По словам чиновника, автозаправочные станции сегодня де-факто являются объектами критической инфраструктуры, поскольку обеспечивают топливом рынок и население. Из-за постоянных атак правительство находится в еженедельном скоординированном диалоге с представителями сетей.
"Более трех сотен автозаправочных станций получили поражения или были разрушены за последние буквально полгода. Это, конечно, значительные потери для нашей экономики. Электроэнергетический комплекс пострадал вообще очень существенно", - подчеркнул он.
Шмыгаль подчеркнул, что Министерство финансов совместно с бизнесом ищет варианты введения страхования и создания соответствующего фонда.
При этом отдельную строку в госбюджете для возмещения электроэнергетики закладывать не планируется. В то же время, разработанные планы стойкости предусматривают финансирование объектов критической инфраструктуры независимо от их формы собственности.
Поддержка энергосектора и 5 млрд евро
Государство оказывает помощь в восстановлении не только государственным предприятиям, но и всем компаниям, владеющим объектами критической инфраструктуры. Для этого привлекают, в частности, средства Фонда поддержки энергетики.
"Поэтому вот этот массированный, ну, на самом деле, в пределах 5 млрд евро, как было сказано в начале года, ресурс он сегодня направляется и на защиту, и на восстановление, и, соответственно, на поддержку энергетического бизнеса", - сообщил Шмыгаль.
Напомним, правительство начало готовить энергосистему к новому отопительному сезону еще летом. Шмыгаль ранее презентовал план защиты и восстановления энергетики, поскольку предстоящая зима может оказаться не менее сложной, чем предыдущая.
Отметим, сейчас в Украине не вводят плановые отключения электроэнергии, а энергосистема работает в стабильном режиме. В то же время, ситуация может измениться в зависимости от интенсивности российских атак на энергетическую инфраструктуру.