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Более 300 АЗС в Украине разрушены или поражены за полгода, - Шмыгаль

11:37 21.08.2026 Пт
2 мин
Для помощи с восстановлением привлекают средства Фонда поддержки энергетики
aimg Валерий Ульяненко
Более 300 АЗС в Украине разрушены или поражены за полгода, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль (facebook.com_zelenskyy.official)
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В Украине за последние полгода более 300 автозаправочных станций были разрушены или пострадали в результате обстрелов. Это нанесло весомый ущерб экономике страны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр энергетики Денис Шмыгаль заявил во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

По словам чиновника, автозаправочные станции сегодня де-факто являются объектами критической инфраструктуры, поскольку обеспечивают топливом рынок и население. Из-за постоянных атак правительство находится в еженедельном скоординированном диалоге с представителями сетей.

"Более трех сотен автозаправочных станций получили поражения или были разрушены за последние буквально полгода. Это, конечно, значительные потери для нашей экономики. Электроэнергетический комплекс пострадал вообще очень существенно", - подчеркнул он.

Шмыгаль подчеркнул, что Министерство финансов совместно с бизнесом ищет варианты введения страхования и создания соответствующего фонда.

При этом отдельную строку в госбюджете для возмещения электроэнергетики закладывать не планируется. В то же время, разработанные планы стойкости предусматривают финансирование объектов критической инфраструктуры независимо от их формы собственности.

Поддержка энергосектора и 5 млрд евро

Государство оказывает помощь в восстановлении не только государственным предприятиям, но и всем компаниям, владеющим объектами критической инфраструктуры. Для этого привлекают, в частности, средства Фонда поддержки энергетики.

"Поэтому вот этот массированный, ну, на самом деле, в пределах 5 млрд евро, как было сказано в начале года, ресурс он сегодня направляется и на защиту, и на восстановление, и, соответственно, на поддержку энергетического бизнеса", - сообщил Шмыгаль.

Напомним, правительство начало готовить энергосистему к новому отопительному сезону еще летом. Шмыгаль ранее презентовал план защиты и восстановления энергетики, поскольку предстоящая зима может оказаться не менее сложной, чем предыдущая.

Отметим, сейчас в Украине не вводят плановые отключения электроэнергии, а энергосистема работает в стабильном режиме. В то же время, ситуация может измениться в зависимости от интенсивности российских атак на энергетическую инфраструктуру.

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