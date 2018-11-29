Полякам розсилали фейкові повідомлення про мобілізацію через воєнний стан в Україні

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До Урядового центру безпеки нібито викликали чоловіків призивного віку

У Польщі жителям гміни Дукля (Підкарпатське воєводство) розсилали повідомлення про необхідність прибути до органів влади через ситуацію в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Польського радіо".

Як зазначається, повідомлення надсилали від імені Урядового центру безпеки, до якого нібито викликали усіх чоловіків призовного віку.

"Агентство внутрішньої безпеки Польщі отримало сигнал про надсилання фальшивих смс-попереджень нібито від Урядового центру безпеки (RCB) і почало з’ясовувати усі обставини цього інциденту", - поінформував речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Жарин.

В Урядовому центрі безпеки спростували відправлення подібних смс-повідомлень. Польські спецслужби намагаються з'ясувати походження цих повідомлень. Відомо, що інцидент був локальним.

За інформацією інтернет-порталу InfoSecurity24, жителям східних районів країни від відправника під назвою "Alert RCB" надходили, зокрема, такі повідомлення: "Увага! Чоловіки віком 18-65 років, які живуть на території ґміни Дукля (Підкарпатське воєводство), зобов'язані прибути до управління ґміни 27 листопада на 10:00 у зв'язку з кризовою ситуацією в Україні. Прошу очікувати на наступні повідомлення".

Зазначимо, Підкарпатське воєводство межує із Львівською областю України.

Нагадаємо, мешканцям Харкова та області розсилали фейкові SMS із військоматів щодо необхідності прибути до військових комісаріатів у зв'язку із мобілізацією.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що спецслужби РФ розсилають жителям прикордонних областей України фейкові SMS із військоматів. Зокрема, такі повідомлення отримали жителі Путивлівського району Сумської області.